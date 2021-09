Op zoek naar een mooi hoesje voor je iPhone 13? Of een stevige iPhone 13 Pro case? In dit overzicht zetten we de mooiste iPhone 13 hoesjes voor je op een rij, die zorgen voor bescherming, meer grip en een mooi uiterlijk. Want het oog wil ook wat.

Voor je het weet heb is de iPhone 13 pre-order voorbij en staat de bezorger al bijna voor de deur. Wil je je toestel vanaf het eerste moment goed beschermen, zorg dan dat je tijdig een iPhone 13-hoesje bestelt. Zo komen er geen krassen of andere beschadigingen op. Een iPhone 13 hoesje is daarom een goede investering en een geruststellend idee. Als je niet weet welke iPhone 13-hoes je moet kiezen, dan helpen we je met dit overzicht.

De beste iPhone 13 hoesjes: onze top 8

Apple’s iPhone 13-hoesjes

Voor de iPhone 13 is er weer een flinke reeks hoesjes in verschillende kleuren verschenen. Je hebt opnieuw de keuze uit hoesjes van siliconenrubber, leer en transparant plastic. Al deze hoesjes zijn voorzien van MagSafe en werken dan ook moeiteloos met andere accessoires zoals MagSafe-houders. Dit jaar moet je voor elk model een ander hoesje hebben. Het is namelijk niet meer zo dat de iPhone 13 en iPhone 13 Pro hetzelfde hoesje delen. Dit komt door het grotere camerablokje op de Pro-modellen. Je kan bij de siliconen versies kiezen uit talloze kleuren: van donkerpaars tot citrusroze en PRODUCT(RED). Alle kleuren van de hoesjes passen bij de kleuren van je iPhone en alles is rondom beschermd. De knoppen blijven goed bereikbaar en ook de Lightning-ingang is nog goed te gebruiken.

De transparante versie is aan de achterkant voorzien van een witte cirkel, bedoeld voor de MagSafe-oplader. Al deze hoesjes zijn vrij prijzig, maar als ze extreme slijtage gaan vertonen kun je ze vaak vrij gemakkelijk omruilen in de Apple Store.

Apple heeft daarnaast ook nog een leren kaarthoesje voor pasjes, die je magnetisch achterop de iPhone 13 kan bevestigen. Zo kun je allerlei kleuren combineren.

Deze hoesjes zijn later vanmiddag te bestellen zodra de Apple Store weer online is.

Bekijk ook Apple's MagSafe-hoesjes voor iPhone 13 zijn er in deze najaarskleuren 2021 Apple heeft een reeks nieuwe hoesjes uitgebracht voor de iPhone 13-serie en de keuze is nogal uitgebreid. Je kunt hoesjes in bijna elke kleur krijgen, ook nu weer van siliconen, leer of transparant. Dit is de line-up van najaarskleuren 2021.

Aanbevolen: #2 Mujjo iPhone 13 hoesjes

We zijn al jaren fan van de sjieke hoesjes van Mujjo. De Mujjo-cases zijn gemaakt van hoogwaardig leer in verschillende kleuren. Voor de iPhone 13-modellen kun je kiezen uit zwart, bruin en blauw. Er zijn varianten met en zonder pasjeshouders. De cases beschermen je toestel rondom en ook de knoppen en Lightning-poort zijn goed bereikbaar. Mujjo heeft alleen hoesjes van echt leer die in Nederland worden ontworpen. De kleuren bruin en zwart blijven altijd in het assortiment, maar er zijn elk jaar ook weer wisselende kleuren. Ze vormen een goed alternatief voor de leren hoesjes van Apple en hebben als voordeel dat je ook uitvoeringen met ruimte voor pasjes kunt krijgen. Na verloop van tijd verslijt het leer en kan de kleur wat gaan verschieten, maar dat is de charme van een natuurproduct. Tijdelijk krijg je bij Appelhoes een gratis Glaasie screenprotector ter waarde van €13,90 bij elke Mujjo-hoes! Bekijken bij Appelhoes: Mujjo Leather Case voor iPhone 13 Ook verkrijgbaar voor: iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini





#3 Totallee iPhone 13 hoesjes

Wil je je iPhone beschermen maar geen dikke hoes? Dan is Totallee het antwoord. Deze fabrikant maakt superdunne hoesjes (check hier voor een Totallee review), die je toestel toch goed beschermen tegen stoten en krassen. Het Californische merk noemt zich “The World’s #1 Thin iPhone Case” en is dan ook gespecialiseerd in hoesjes die zo dun mogelijk zijn. Bovendien staat er geen logo op. De hoesjes zijn vooral handig voor mensen die eigenlijk met een iPhone zonder case willen rondlopen, maar dat nog niet helemaal aandurven. Ze zijn zo dun dat MagSafe geen enkel probleem is. Verder krijg je 2 jaar garantie, dus mocht de case kapot gaan dan krijg je een nieuwe. Het bedrijf doneert 1% van je aankoop aan een goed doel.

Bekijken: Totallee hoesjes voor iPhone 13 met 20% korting

#4 Spigen iPhone 13 hoesjes

Spigen heeft zowel transparante als extra stevige hoesjes. Het voordeel is dat de hoesjes redelijk voordelig zijn en verkrijgbaar in allerlei varianten. De Ultra Hybrid-case is extra dun en laat de kleur van je iPhone 13 er goed uit komen. De absorberende rand zorgt ervoor dat de iPhone bij vallen niet beschadigd raakt. De Liquid Crystal-case is flexibel en ook verkrijgbaar in kleurtinten zoals transparant roze. Heb je liever een extra robuuste case, dan is er de Rugged Armor. En dan zijn er ook nog cases met bloemen, pasjes of een schouderiem.

Bekijken: Spigen iPhone 13-hoesjes bij Appelhoes

#5 iPhone 13-hoesjes van Nomad

Nomad staat bekend om z’n lederen accessoires die altijd van dezelfde leersoort zijn gemaakt, zodat alles mooi op elkaar aansluit. De nieuwe iPhone 13-cases zijn voorzien van ‘Digital Business Cards’ die je via NFC kan delen. Hiermee maak je een digitaal visitekaartje met naam, nummer, sociale media en andere informatie. Dit wordt opgeslagen in een NFC-chip in de case. Een andere iPhone-gebruiker kan dan op de achterkant van je hoes tikken om de informatie op te vragen. Je kunt onder andere kiezen uit de Sport Case in vijf kleuren. Dit is Nomad’s eerste hoesje dat niet van leer is gemaakt. In plaats daarvan is gekozen voor krasbestendig PET-gecoat polycarbonaat, met TPE-bumpers voor extra grip, metalen knoppen en een microfiber interieur. Het is compatibel met MagSafe.

Er zijn ook traditionele lederen cases van Nomad, waaronder de Modern Leather Case in natuurlijk bruin, rustiek bruin en zwart. Deze beschermt ook tegen een val van 3 meter. De Modern Leather Folio ziet eruit als een boekje en heeft drie vakken voor pasjes.

Bekijken: Nomad iPhone 13-hoesjes bij Appelhoes

#6 Moment-cases voor iPhone 13

Ook Moment heeft nieuwe hoesjes voor de iPhone 13, met bijpassende accessoires voor Apple Watch en AirPods. Moment heeft de populaire slim case voor de iPhone 13 aangepast. Deze zijn voorzien van Moment’s (M)Force-magneten zodat ze samenwerken met MagSafe. Er is ook een optionele Moment-lensbevestiging en je kunt er eventueel een sleutelkoord aan hangen. Je kunt kiezen uit zwart, olijfgroen, blauw en indigoblauw.

De normale Leather Case van Moment heeft een premium lederen buitenkant, is aan de binnenzijde bekleed met microfiber en beschermt tegen een val van 1,2 meter. Er is ook een transparante case met antikras-coating aan de buitenkant, die wel wat op die van Apple lijkt. Alle accessoires hebben 2 jaar garantie en worden verstuurd in verpakkingen van gerecycled materiaal.

Bekijken: Moment-hoesjes voor iPhone 13

#7 Tech21-cases voor iPhone 13

Tech21 maakt altijd diverse transparante en stevige cases. Ook dit jaar kun je kiezen uit de Evo Clear. Er is ook een niet-doorzichtige case genaamd Evo Lite, die in diverse kleuren te krijgen is. Deze hoesjes zijn van plastic en vallen strak om je iPhone 13 heen. Liever een versie met ribbels? Daarvoor heeft Tech21 de Evo Luxe.

Tech21 is een merk dat normaal gesproken ook via de Apple Store verkrijgbaar is, maar op het moment van schrijven heeft Apple alleen de eigen hoesjes in het assortiment. Die verkopen ze waarschijnlijk liever eerst, voordat ze andere fabrikanten een kans geven. Coolblue heeft er echter een stuk of tien voor de iPhone 13 (en hetzelfde aantal voor de andere modellen). Keuze genoeg dus.

Tech21 en andere iPhone 13-hoesjes bekijken bij Coolblue

#8 iMoshion-hoesje voor iPhone 13

Zoek je een goedkope, flexibele case voor de iPhone 13 en wil je niet weken wachten tot ‘ie uit China komt? Dan is deze iMosion-hoes voor de iPhone 13 een prima keuze. hij is er in meerdere kleuren, waaronder zwart en donkerblauw. Voor de liefhebbers van felle kleuren is er aqua en roze.

Ideaal als je een simpele hoes zoekt die niet te veel mag kosten. Of om alvast je iPhone te beschermen totdat je favoriete hoesje uitkomt. Deze Color Backcover is gemaakt van flexibel siliconen materiaal, heeft een schokabsorberende werking en is superlicht van gewicht. Ook is de case eenvoudig om jouw smartphone te bevestigen. Hij is afgewerkt met een matte coating.

Zoek je een hoes in de vorm van een boekje? Dan kun je bijvoorbeeld deze blauwgroene bookcase met grafisch patroon nemen.

Bekijken bij Smartphonehoesjes (€9,99)

#9 Otterbox iPhone 13 hoesjes

Otterbox is er altijd snel bij met de nieuwste hoesjes. Ze hebben dan ook meerdere modellen, zoals de Otterbox Symmetry met MagSafe in transparante en gekleurde uitvoering. Deze heeft een opstaand randje voor je scherm en camera en biedt optimale bescherming. Hij voldoet driemaal aan de MIL-STD-810G standaard. Uiteraard kun je je iPhone draadloos blijven opladen, ook op de MagSafe Charger. Verkrijgbaar in zwart, blauw en transparant.

Otterbox heeft nog meer stijlen en modellen, zoals de extra beschermende Defender Series, de Otter + Pop-serie met een houder aan de achterkant, of de elegantere Strada Series. Voor mensen die dagelijks naar hun werk moeten is er de Commuter-serie. En je kunt dit nog aanvullen met screenprotectors van Otterbox.

Otterbox iPhone 13-cases bekijken bij Appelhoes (ook bij Coolblue)

#10 Lifeproof iPhone 13-hoesje

Lifeproof is een populaire merk onder liefhebbers van rugged cases. Deze LifeProof Next (de tweede hoes op de foto hieronder) is niet waterdicht, maar beschermt je iPhone wel uitermate goed tegen valschade, stof en vuil. Hij bestaat voor 85% uit gerecycled plastic. Dit hoesje biedt meer bescherming dan het gemiddelde telefoonhoesje en dat zie je ook wel terug in de prijs. Nadeel is dat het hoesje daardoor wat dikker is, waardoor je toestel minder makkelijk in je broekzak past.

De hoes is gemaakt van transparant materiaal met zwarte ‘bumpers’, die je iPhone beschermen bij een val van maximaal 2 meter hoogte. De stevige randen vangen de klap ook op als je je telefoon ergens tegenaan stoot. De rand van het hoesje is hoger, zodat het scherm niet in aanraking komt met voorwerpen. Omdat het nauw aansluit komt er geen sneeuw of vuil tussen het hoesje en je toestel.

Lifeproof voor iPhone 13 bekijken bij Coolblue

Goedkope iPhone 13-cases en hoesjes

We hebben in bovenstaand overzicht de nadruk gelegd op de hoesjes van iets betere kwaliteit van de bekende merken, maar er zijn natuurlijk nog veel meer hoesjes beschikbaar voor de iPhone 13: van heel goedkoop tot behoorlijk prijzig, versierd met edelstenen of met een persoonlijke fotoprint. Als je vaak hoesjes wisselt, dan is een goedkoper model misschien een betere keuze.

Vrijwel alle (web)winkels hebben al een zeer ruime selectie van mooie iPhone 13 cases beschikbaar.

Bekijk goedkope iPhone 13 hoesjes bij:

En natuurlijk kun je als prijsbewuste koper met geduld ook terecht bij AliExpress.

De pre-order van de iPhone 13 begint op vrijdag 17 september bij de volgende aanbieders:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | Mediamarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.