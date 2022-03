De Touch ID-vingerafdrukscanner heeft nog altijd veel fans. Maar op de iPhone zien we Touch ID alleen nog in de iPhone SE. Er gaan al jaren geruchten dat Apple werkt aan een manier om Touch ID in het scherm te verwerken. Diverse analisten hebben de afgelopen jaren voorspellingen gedaan, maar telkens kwamen die niet uit. Nu laat Ming-Chi Kuo, één van de bekendere analisten, weten dat Touch ID in het iPhone-display uitgesteld is. Er is zelfs een kans dat het helemaal niet meer komt.



‘iPhone met Touch ID in scherm uitgesteld’

In zijn tweet zegt de analist dat zijn laatste voorspelling was dat de iPhone in 2023 op z’n vroegst Touch ID in het scherm krijgt. Hij heeft dit nu, op basis van nieuwe informatie, bijgesteld. Hij denkt dat de iPhones van 2023 én 2024 nog geen Touch ID krijgen. Of van uitstel ook afstel komt, zegt de analist niet. Maar dat het er voorlopig niet van komt, lijkt op dit moment wel duidelijk.

I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 30, 2022

Eerder zei display-analist Ross Young al dat de iPhone 14 geen Touch ID krijgt. Dat model wordt dit jaar verwacht. Apple lijkt zich de komende jaren meer te willen focussen op Face ID onder het scherm. Voor de iPhone 14 Pro verwachten we een kleinere notch die bestaat uit een ronde en pilvormige punch-hole, terwijl in de iPhone 15 Pro mogelijk Face ID helemaal onder het scherm komt.

Waarom er de komende jaren geen plannen lijken om Touch ID terug te brengen, is niet helemaal duidelijk. De analist voegt er nog wel aan toe dat je sinds kort Face ID met een mondkapje kan gebruiken, waardoor de noodzaak voor Touch ID wat minder is. Face ID is daardoor bijna altijd te gebruiken, terwijl je bij Touch ID nog tegen beperkingen aan loopt (zoals natte vingers of handschoenen). Mogelijk heeft de ontwikkeling rondom Face ID met een mondkapje ervoor gezorgd dat de noodzaak bij Apple voor het terugbrengen van Touch ID minder is, waardoor het bedrijf zich meer gaat inzetten op het verbeteren van Face ID.

