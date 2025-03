Afgelopen najaar was al bekend geworden dat de EU onderzoek ging doen naar hoe de iPhone samenwerkt met accessoires van derden, zoals smartwatches. Onder de Digital Markets Act zouden de iPhone en iPad, als zogenaamde poortwachters, voor externe ontwikkelaars precies dezelfde mogelijkheden moeten bieden als voor Apple zelf. Dat heeft nu geleid tot een conclusie: Apple heeft tot dit najaar de tijd om de eerste functies open te gaan stellen. Maar zelfs toekomstige functies zouden niet alleen voor Apple, maar ook voor alle andere ontwikkelaars beschikbaar moeten komen. Gratis, zonder enige vertraging.

Apple moet heel veel onderdelen van iPhone en iPad openstellen

Van alle smartwatches werkt de Apple Watch het beste samen met de iPhone, simpelweg omdat deze meer mogelijkheden tot samenwerking met de iPhone biedt dan bijvoorbeeld bij de Fitbit mogelijk is. Dat komt omdat veel functies van de iPhone en Apple Watch nauw geïntegreerd zijn in het besturingssysteem. Dat is nou eenmaal het grote voordeel van het feit dat Apple zowel de hardware als de software maakt. Het is tevens iets waar Apple de afgelopen jaren groot mee geworden is en veel profijt van gehad heeft. Maar nu is dat over en uit, zo heeft de Europese Unie bepaald.

Bekijk ook EU wil dat iPad net zo goed samenwerkt met accessoires van derden als met die van Apple De EU zit weer achter Apple aan, deze keer omtrent iPadOS en iPad-accessoires. De Europese Commissie wil namelijk dat accessoires toegang krijgen tot diverse iPadOS-functies. Dat geldt bijvoorbeeld voor slimme pennen.

De eerste maatregelen behelsen in totaal negen connectiviteitsfuncties van iOS, waaronder AirDrop, AirPlay en het koppelen van devices. Zo moeten andere smartwatches op dezelfde manier meldingen moeten kunnen tonen als de Apple Watch dat kan. Ook het eenvoudig koppelen van accessoires door deze dichtbij de iPhone te brengen (zoals dat met de AirPods gaat) moet beschikbaar komen voor externe ontwikkelaars. Ontwikkelaars zouden alternatieven voor AirDrop en AirPlay moeten kunnen integreren in iOS, net zoals dat nu het geval is met AirDrop en AirPlay.

Ook moet Apple verzoeken van externe ontwikkelaars tot toegang tot bepaalde functies “sneller en eerlijker” afhandelen. Als een ontwikkelaar een bepaalde functie wil toevoegen aan zijn accessoire zodat het beter samenwerkt met de iPhone, moet Apple daar gehoor aan geven. Daar komt bovenop dat nieuwe functies die Apple in de maak heeft, meteen beschikbaar moeten komen voor externe ontwikkelaars. Bij grote nieuwe iOS-updates heeft Apple altijd talloze functies in de maak die het gebruik van je iPhone of iPad beter maken. Maar dat zijn vaak functies die alleen voor Apple beschikbaar zijn. Steeds vaker komt er een API zodat ook appmakers het in kunnen bouwen, maar dat is niet altijd het geval. Onder de nieuwe regels moet dat van de EU wel. Apple mag daar ook geen extra geld voor vragen en de uitrol moet tegelijkertijd plaatsvinden met de mogelijkheden voor Apple zelf.

Bekijk ook EU wil dat de iPhone beter samenwerkt met smartwatches en hoofdtelefoons Europa wil Apple dwingen om de compatibiliteit tussen de iPhone enerzijds en accessoires als hoofdtelefoons en smartwatches anderzijds te verbeteren. Eerder werden al eisen opgesteld en nu is er een

Apple reageert: “Maatregelen vertragen innovaties”

Apple stelt in een reactie op z’n zachtst gezegd niet blij te zijn met de maatregelen. Volgens Apple zorgen de nieuwe regels ervoor dat “innovaties vertraagd worden voor gebruikers in die EU en dat nieuwe functies gratis aan bedrijven gegeven worden die het spel niet volgens dezelfde regels hoeven te spelen”. Apple stelt dat de maatregelen slecht zijn voor de producten en Europese gebruikers. Apple is ook bang dat bedrijven bepaalde beveiligingsmaatregelen op deze manier weten te omzeilen. Als andere bedrijven namelijk toegang krijgen tot alle meldingen op je iPhone (om ze door te kunnen sturen naar bijvoorbeeld smartwatches), is er een risico dat deze zonder encryptie op hun servers opgeslagen worden.

Ook zegt Apple dat het hun bedrijfsvoering in de weg staat en dat externe bedrijven (hoe klein ook) op deze manier de ontwikkeling van iPhone op microniveau bepalen. Daardoor is het voor Apple ook lastiger om nieuwe functies naar Europese gebruikers uit te rollen. Een voorbeeld hiervan is iPhone Mirroring, dat na ruim een half jaar nog steeds niet in Europa beschikbaar is omdat Apple nog moet kijken of het wel voldoet aan de DMA-regelgeving.

Apple heeft een portaal opengesteld waarin ontwikkelaars verzoeken kunnen indienen tot het openstellen van bepaalde functies. Verder zegt Apple dat ze constant met de Europese Commissie in gesprek zijn om te voldoen aan de regelgeving. Apple gaat het openstellen van de iOS-notificaties later dit jaar als beta uitbrengen. Alternatieven voor AirPlay zouden eind 2026 beschikbaar moeten zijn.