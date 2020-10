iPhone 12 verkoop gestart: Apple wil geen rijen

De iPhone 12 verkoop is gestart

Vorig jaar was het nog normaal om naar een Apple Store te gaan om te kijken of er nog voorraad was, maar dit jaar is alles anders. Er zullen vooral mensen in de rij staan die hun iPhone 12 gereserveerd hebben. Je kunt uiteraard ook bij alle providers en bij diverse webwinkels terecht, waar je wat meer geluk kunt hebben dat een bepaald model op voorraad is.

Wie slim is had natuurlijk ruim van tevoren al een keuze gemaakt. Mocht dat niet zo zijn, dan vind je in deze artikelen meer informatie:

Er zijn dit jaar vier nieuwe modellen. Vandaag gaan alleen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro in de verkoop, op 6 november start de pre-order van de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max. In onze eerste indruk van de iPhone 12 (Pro) kun je lezen wat we van de nieuwe toestellen vinden. Uitgebreidere reviews volgen later. Ook komen later pas de lederen hoesjes voor de iPhone 12-serie op de markt.

Je kunt nu de iPhone 12 en iPhone 12 Pro bestellen bij de volgende aanbieders:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | Mediamarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max zijn vanaf november te bestellen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.

iPhone 12 verkoop bij de Apple Store

Een mediaspektakel met rijen fotografen hoeven we niet te verwachten bij de Apple Store. Toch zullen er net als bij de Apple Watch in september wel wat rijen staan. Apple ontmoedigt mensen om in de rij te komen staan, tenzij je een tijdslot hebt om af te halen. Wordt het te druk, dan krijg je een nummertje mee met het verzoek om later terug te komen.



De wachtrij in Sydney, foto Daniel Van Boom

In sommige winkels is helemaal geen normale verkoop mogelijk zoals in San Francisco. Daar kun je alleen terecht voor gereserveerde iPhones. En op 20 locaties in Europa en de VS zijn zogenaamde Express-winkels ingericht, snelle afhaalwinkels waarbij je aan een loket bestelling kunt afhalen. De medewerkers staan achter glas. Uiteraad zijn mondkapjes verplicht en moet je bij binnenkomst je handen ontsmetten. Verder zal het aantal mensen in de winkel worden beperkt, net als in september. Omdat de iPhone een veel populairder product is, zal er meer belangstelling zijn, dus we zijn benieuwd hoe Apple dit aanpakt.

Customary applause for Sydney’s first iPhone buyers pic.twitter.com/o14OkHAjjE — Daniel Van Boom (@dvanboom) October 22, 2020

iPhone 12 pre-order bij providers

Nederlandse providers starten ook op vrijdag 23 oktober met de uitlevering van de iPhone 12. Hoe snel je geleverd krijgt is een kwestie van afwachten. We kregen meldingen van lezers dat KPN vandaag weinig voorraad heeft en waarschijnlijk nauwelijks toestellen kan uitleveren. Bij andere providers is het afhankelijk van wat ze geleverd hebben gekregen. De Nederlandse providers hebben hun iPhone 12 abonnementen al bekendgemaakt, dus je weet hoeveel je gaat betalen.

Hulp bij de keuze

Weet je nog steeds niet welke je moet kiezen? We hebben deze toestellen onderling vergeleken:

Veelgestelde vragen over de iPhone 12 verkoop

We krijgen regelmatig vragen van mensen die bij de Apple Store hun nieuwe iPhone willen afhalen. Hieronder bespreken we een aantal:

Kan ik op het laatste moment nog naar de Store gaan voor losse verkoop?

Dat kan, maar je hebt geen zekerheid dat het model dat jij wilt hebben nog op voorraad is. Bovendien zul je een tijdje in de rij moeten wachten.

Moet ik op het afgesproken tijdstip bij de Store zijn?

Heb je een tijdslot tussen 8:00 en 8:15 uur, dan is het de bedoeling dat je rond dit tijdslot in de rij aansluit. Dat hoeft niet precies om 8:00 uur maar het kan ook nog om 8:13 uur. En als je door onverwachte tegenslagen te laat bent, krijg je ook om 8:20 uur nog wel je toestel mee.

Wat als ik te laat ben voor mijn tijdslot?

Je kunt ook op een later moment je bestelde iPhone afhalen. Omdat je al betaald hebt voor het toestel zal Apple de iPhone niet zomaar meegeven aan iemand in de wachtrij.

Apple heeft de tijdslots vooral gekozen om de toestroom van mensen wat te reguleren. Zorg dus dat je op tijd bent, maar iets te laat is niet erg.

Vergeet niet je paspoort of ander identiteitsbewijs mee te nemen!

Kan ik mijn bestelling nog annuleren?

Dat kan. In de Apple Store-app kunt je op het linkje Annuleer artikel tikken om de aankoop te annuleren. Je krijgt dan je geld na een paar dagen teruggestort.

Kan iemand anders mijn bestelling ophalen?

Dat kan. Je kunt in de app een extra persoon toewijzen. Met de QR-code en geldige legitimatie kan deze persoon de iPhone ophalen. Je moet dit wel vooraf regelen.

Kan ik nog extra spullen afrekenen?

Heb je een iPhone gereserveerd en kom je die ophalen, dan kun je ook nog wat extra accessoires meenemen zoals een hoesje. Een boodschappenlijst met nog 7 iPhones, 4 iPads en een MacBook gaat niet lukken, omdat Apple de bestellingen zo snel mogelijk wil afhandelen.

Kan ik nu nog reserveren?

Dat kan, maar dan krijg je wel later geleverd. Je leest er meer over in ons artikel over iPhone-levertijden.

Waar kan ik nu nog terecht voor de iPhone 12?

Vanaf vandaag is de gewone verkoop van start gegaan, dus je kunt gewoon terecht bij de vele webwinkels, telecomproviders en natuurlijk ook bij Apple zelf. De voorraad zal per winkel wel verschillend zijn.

Je kunt nu de iPhone 12 en iPhone 12 Pro bestellen bij de volgende aanbieders:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | Mediamarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max zijn vanaf november te bestellen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.

Verder lezen:

Kies je de iPhone 12?

De iPhone 12 is het nieuwe toestel voor iedereen. Dit toestel is beschikbaar met 64GB, 128GB en 256GB opslag en een vanafprijs van €909,-. Je kan kiezen uit vijf kleuren: blauw, groen, rood, wit en zwart. De iPhone 12 heeft dezelfde afmetingen en hardware als de Pro-versie: snelle A14-chip, een nieuw Ceramic Shield OLED-display dat extra valbestendig is, een nieuw design met vlakke zijkanten en ondersteuning voor 5G. Het belangrijkste verschil is de camera. Ook de kleuren en afwerking zijn iets anders.

Verder lezen:







Of wordt het de iPhone 12 Pro?

De iPhone 12 Pro heeft dezelfde specificaties als de iPhone 12, maar met een nog betere camera. De iPhone 12 Pro heeft een derde telelens en kan nu met alle lenzen nachtfoto’s maken. Ook zit er een LiDAR Scanner op, waarmee je mooiere portretfoto’s kan maken, zelfs in het donker. Bovendien zorgt deze scanner voor een betere autofocus bij weinig licht. Je kan kiezen uit vier kleuren: het nieuwe oceaanblauw, grafiet, goud en zilver. Kies uit 128GB, 256GB of 512GB opslag met een vanafprijs van €1.159,-.

Lees meer: