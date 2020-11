In de beta van iOS 14.3 is een icoontje gevonden die het design van de AirPods Studio lijkt te verklappen. De beta werd donderdagavond laat vrijgegeven, maar al snel weer teruggetrokken.

Afbeelding van AirPods Studio gelekt

Dat Apple de beta zo snel weer terugtrok, heeft waarschijnlijk niet te maken met gelekte info maar met serverproblemen. Vlak na de release van macOS Big Sur raakten de servers van Apple overbelast en verliep het downloaden extreem traag. Bij veel mensen werd de download afgebroken. Het riep dan ook nogal wat verbazing op toen Apple laat op de avond toch nog de beta van iOS 14.3 en beta’s voor iPad, Apple TV en Apple Watch uitbracht. Die werden later weer teruggetrokken en vervolgens toch weer vrijgegeven. De eerste functies van iOS 14.3 zijn daarmee nu wel bekend. Interessant daarbij is een icoontje van de AirPods Studio.



In de interne systeembestanden is een illustratie gevonden, die waarschijnlijk Apple’s aanstaande high-end hoofdtelefoon moet voorstellen. Deze afbeelding zat niet in eerdere beta’s en bevestigt eerdere geruchten dat de AirPods Studio een retro-uiterlijk krijgen met ovalen oorschelpen. Deze zijn draaibaar en zijn verbonden door een dunne, metalen band. In september lekte er ook al een soortgelijke afbeelding uit.

Volgens geruchten worden de AirPods Studio begin 2021 verwacht. Ze beschikken net als de gewone AirPods over oordetectie en stoppen automatisch met afspelen als je ze af doet. Sensoren detecteren wat links en rechts is, zodat de audiokanalen daarop aangepast kunnen worden. Wat de prijs betreft wordt gespoken over $349. Daarnaast zou er een duurder exemplaar aan zitten te komen die $599 kost. Het icoontje bewijst dat Apple nog steeds met de AirPods Studio bezig is. In maart 2020 lekte er ook al een icoontje uit.

Verdere ontdekkingen in de iOS 14.3 beta:

Ondersteuning voor ProRAW, het nieuwe fotoformaat.

Suggesties voor apps van derden, bij het inrichten van je nieuwe toestel.

Ondersteuning voor third party Bluetooth-trackers zoals Tile. Dit werkt samen met de Zoek mijn-app.

Set-up instructies voor de AirTag, de nog niet aangekondigde Bluetooth-tracker van Apple.

Software-updates voor third party HomeKit-accessories, direct vanuit de Woning-app.

Ecosia als nieuwe zoekmachine, naast Google, Yahoo, Bing en DuckDuckGo.

Notificaties voor cardio-fitness.

… en nog veel meer.

In iOS 14.3 werden ook icoontjes gevonden van een koffer en rugzak, vermoedelijk bedoeld voor de AirTags.

Een volledige round-up van alle nieuwe functies in iOS 14.3 lees je later vandaag op onze site.