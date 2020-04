Apple zou plannen hebben om de iPhone 12 te voorzien van Touch ID onder het scherm. Daarnaast zijn er geruchten dat Apple van plan is om de iPhone 12 een maand later dan gebruikelijk uit te brengen, zoals ook het geval was bij de iPhone X.

‘iPhone 12 komt maandje later’

Misschien herinner je je nog hoe het in september 2017 ging: de iPhone 8 lag al in de winkel, maar mensen die het high-end model iPhone X wilden hebben moesten nog tot begin november wachten. Dat lijkt dit jaar ook te gaan gebeuren. Volgens de Wall Street Journal komt het topmodel ongeveer een maand later dan gebruikelijk: eind oktober of begin november. Dit heeft te maken door de impact van COVID-19, waardoor gebruikelijke procedures en processen vertraagd zijn. Eerder zei analist Ming-Chi Kuo al dat de iPhone 12 vertraagd is met een maand. Nu sluit WSJ zich daarbij aan.



Normaal zou het product in juli klaar moeten zijn, waarna Apple opdracht geeft om de eerste productie te starten. Een maand later is dan de massaproductie in volle gang. Foxconn is echter gestopt met het aantrekken van medewerkers, omdat het allemaal wat later wordt. Volgens WSJ gaat Apple ook minder stuks produceren. Het zou gaan om zo’n 20% lagere aantallen. Toeleveranciers klaagden eerder dat Apple ondanks alles toch de deadlines wilde halen en daarbij onrealistische verwachtingen had van de verkoopcijfers. De toeleveranciers dachten al dat Apple later wel zou bijdraaien en dat lijkt nu te zijn gebeurd.

‘Touch ID komt terug in iPhone 12’

Een ander interessant gerucht is dat Touch ID terug zal komen in de duurdere modellen. Producenten BOE, GIS en Qualcomm zouden bezig zijn samen te werken aan een ultrasone vingerafdruklezer die onder het scherm kan worden ingebouwd. Door de grotere schermen met Face ID was Apple in staat om een schermvullend frontje te maken, zonder dat er nog een thuisknop onder het scherm nodig was. Dat zag er strakker uit. Maar volgens de Economic Daily News komt Touch ID nu terug.

Het zou gaan om sommige modellen uit de iPhone 12-serie. Een touchpanelen-fabriek van GIS (onderdeel van de Hon Hai-groep) zal de componenten gaan maken. GIS en Qualcomm hebben al soortgelijke modules geleverd aan Samsung voor gebruik in de Galaxy S20. BOE zal zorgen dat de componenten in het scherm worden ingebouwd. Die schermen worden momenteel geleverd door Samsung en LG Display, maar er zou een overstap naar BOE mogelijk zijn. BOE zou volgens geruchten al tijden bezig zijn om vaste partner van Apple te worden.

Er klinken al langer geruchten dat Apple Touch ID wil terugbrengen, maar dan in een variant onder het scherm. Apple heeft ook al meerdere patenten op dit gebied, waaronder een akoestisch systeem om de structuur van je vingertop in beeld te brengen. Daarnaast zijn er optische oplossingen vastgelegd in patenten. Apple kan dus nog alle kanten op.