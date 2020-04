Disney heeft een toepasselijke dag uitgekozen om 'Star Wars: The Rise of Skywalker' online te zetten: 4 mei, Star Wars Day. Vanwege Dodenherdenking zullen we in Nederland echter moeten wachten tot 5 mei om de laatste film uit de serie te zien. Daarnaast komt er nieuwe content over The Mandalorian.

Het betekent dat je de volledige Skywalker Saga van negen delen kunt kijken op Disney Plus en in 4K-beeldkwaliteit. Ook de spin-offs Sono en Rogue one zijn te kijken. Het is slechts één van de dingen die Disney internationaal gepland heeft voor 4 mei (en in Nederland dus 5 mei). De Nederlandse herdenkingsdag voor oorlogsslachtoffers wordt wereldwijd gevierd als Star Wars Day en dat is altijd reden voor wat speciale acties en gebeurtenissen, maar het betekent ook dat de planning van Disney in Nederland wat anders wordt.



Op 4/5 mei komt ook de allerlaatste aflevering van de animatieserie Star Wars: The Clone Wars online. En er wordt gewerkt aan nieuwe artwork voor de Star Wars-films en -series, waarbij origineel materiaal is gebruikt van kunstenaars als Ralph McQuarrie en Doug Chiang.

The Mandalorian-documentaire

Maar interessanter is de nieuwe documentaireserie die op 4/5 mei online komt onder de naam Disney Gallery: The Mandalorian. Dit is een making-of rondom de originele Disney Plus-serie. Het tweede seizoen van The Mandalorian komt pas over een paar maanden, maar ondertussen kun je je zoet houden met deze achtdelige documentaire, waarvan je hieronder de trailer kunt zien. In elke aflevering zal een ander aspect van de show worden besproken. Je kijkt achter de schermen, ziet clips die nooit zijn uitgezonden en er zijn interviews met de cast en crew. Ook wordt er gedetailleerde info gegeven over de technologie en de requisieten die zijn gebruikt.

Zo zien we één van de schrijvers van de serie, Jon Favreau, terwijl hij een ronde tafel leidt en bespreekt hoe bepaalde scenes zijn geschoten. Er werd niet uitsluitend gebruik gemaakt van CGI en als je precies wilt weten hoe het zit moet je zeker even kijken. Er komen wekelijks nieuwe afleveringen, waarin uiteraard voldoende aandacht is voor de ster van de show, Baby Yoda.

De documentaireserie moet Disney over een dood punt heen helpen. Er is momenteel niet veel nieuwe content, omdat de productie van veel films en series stilligt. Dit heeft bijvoorbeeld impact op aanstaande series zoals The Falcon and the Winter Soldier.

Het tweede seizoen van the Manadalorian staat gepland voor oktober en komt waarschijnlijk niet in gevaar. Alle beelden zijn namelijk al gefilmd en de rest kan door medewerkers thuis worden afgemaakt.

Ondertussen bij Apple TV+: Pearl Jam en meer

Mocht je geen abonnee bij Disney Plus zijn, dan kun je voor €6,99 per maand kijken. Als je meteen een jaarabonnement afsluit is het nog goedkoper. Zoek je nog wat leuks om te kijken op Apple TV Plus, dan is er bijvoorbeeld Pearl Jam’s ‘Gigaton Visual Experience’ als exclusieve content. Dit is een 4K-video voor de promotie van het nieuwe Gigaton-album. Het was de bedoeling om de ‘Gigaton Visual Experience’ in bioscopen te laten draaien, maar dat kwam er om begrijpelijke redenen niet van. Verder zijn Defending Jacob en een Beastie Boys-documentaire bij Apple TV Plus te zien. Genoeg te doen dus.

