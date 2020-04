Techniek liet het afweten

Apple had qua technologie gekozen voor Webex, een oplossing van Cisco voor videovergaderen en conferenties op het web. De technologie wordt vandaag de dag ook veel gebruikt door (grotere) bedrijven om contact te houden met collega’s. Maar het bleek nog niet helemaal klaar voor Apple’s grote event. De sessie ging van start met enige vertraging, omdat er een wereldwijde storing was.

Uiteraard kon Apple daar niet zoveel aan doen. Toen het eenmaal van start ging, liep alles eigenlijk prima. Wel jammer was dat er geen presentator te zien was. In plaats daarvan zaten de genodigden de hele tijd naar presentatieslides te kijken. Tijdens WWDC zie je iemand rondlopen op het podium, terwijl ze je door de slides loodsen. Dat kan afleiden, vooral als iemand een t-shirt met een opvallende print aan heeft. Maar alleen slides zien is minder gezellig. Als je de presentator in actie kunt zien, is het in de week gemakkelijker om deze persoon even aan te schieten als je hem/haar in de labs ziet.



Slechts een select groepje ontwikkelaars was uitgenodigd om op afstand mee te kijken naar de online sessie over toegankelijkheid. Ontwikkelaar Russ Freeman deelde zijn ervaringen. Dit jaar vindt WWDC 2020 online plaats vanwege het coronavirus en we zullen dan ook veel soortgelijke sessies zien. Zelf heeft Apple nog geen details gegeven hoe het ‘vernieuwde’ en innovatief ingestoken evenement eruit gaat zien, maar we weten wel dat de sessies online en op afstand gegeven worden, mogelijk bij Apple-medewerkers thuis.



Vragen stellen, maar geen persoonlijk contact

Apple gaf tijdens de sessie ontwikkelaars wel de mogelijkheid om vragen te stellen en er waren ook genoeg medewerkers achter de hand om ze te beantwoorden. Het gebrek aan interactie zal dit jaar echter wel gemist worden. Voor sommige ontwikkelaars is het de enige reden om naar WWDC te gaan. Zo zijn er heel wat mensen die naar San Jose komen, zonder dat ze tickets hebben, omdat ze vooral van plan zijn andere ontwikkelaars te ontmoeten. Als je niet kan zien wie er verder nog in het publiek zit, kun je ook niet echt in contact met elkaar komen.

De kans is groot dat Apple de ontwikkelaarssessies van WWDC op een soortgelijke manier zal uitvoeren, zonder presentator maar met medewerkers die op de achtergrond vragen beantwoorden. De grote keynote op maandag zal waarschijnlijk wel op een podium plaatsvinden, maar zonder publiek.

