Apple komt volgens bronnen terug met de Touch ID-sensor. Op een nieuwe iPhone in 2021 vinden we de Touch ID-sensor mogelijk op een nieuwe plek. Maar er zijn meer ontwikkelingen gaande wat betreft de vingerafdruksensor.

Sinds Apple met de iPhone overgestapt is naar een bediening zonder thuisknop, heeft Touch ID plaatsgemaakt voor Face ID. Je scant dus niet meer je vinger om jezelf de identificeren, maar je gezicht. Er zitten best wat verschillen tussen Touch ID en Face ID en elke methode heeft zo zijn voor- en nadelen. Het lijkt erop dat Apple dit ook in ziet, want er zijn meerdere geruchten over de terugkeer van de vingerafdruksensor. Het nieuwste gerucht voorspelt dat Apple de Touch ID-sensor in de zijknop wil verwerken.



‘Touch ID in zijknop iPhone in 2021’

De informatie komt van Ming-Chi Kuo, die vaak vroegtijdig nieuwe informatie weet te geven over toekomstige iPhone-modellen. Hij zegt dat Apple werkt aan een iPhone waarbij de Touch ID-sensor in de knop aan de zijkant zit. We kennen Touch ID nu nog alleen van de variant in de ronde thuisknop. In de zijknop is veel minder plek voor een dergelijke sensor, maar smartphones van andere merken hebben het al langer.

Het model met deze nieuwe Touch ID-sensor is mogelijk een grotere variant van de iPhone SE 2. Ming-Chi Kuo voorspelde eerder al dat Apple in het voorjaar van 2021 met een 5,5- of 6,1-inch iPhone komt. De aankomende iPhone SE 2 is gebaseerd op de iPhone 8, maar voor wie een goedkopere grotere iPhone wil is er dan nog alleen de iPhone 8 Plus. In dit gat springt mogelijk deze zogenaamde iPhone SE 2 Plus. Het toestel heeft dus wel een schermvullend design met LCD-scherm, maar zonder Face ID. Doordat de sensoren voor de gezichtsherkenning niet nodig zijn, kan de notch bij dit toestel een stuk kleiner dan bij de huidige Face ID-modellen.

Ook nog Touch ID in het scherm op komst

Maar er is nog een manier waarop Apple de Touch ID-sensor terug wil brengen op iPhones zonder thuisknop. In september 2019 wist een betrouwbare bron te melden dat Apple actief werkt aan het verwerken van Touch ID in het iPhone-scherm. Dat betekent dus dat je je vinger alleen maar op het scherm hoeft te leggen om jezelf te identificeren. Dit zou Apple dan combineren met Face ID, waardoor je iPhone nog veiliger is. Volgens die eerdere bron zit dit mogelijk al in de 2020 iPhones, maar het zou ook kunnen dat Apple dit een jaartje doorschuift.