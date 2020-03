Een time-of-flight 3D-camera heeft allerlei voordelen. Met zo’n sensor kan de camera een stuk nauwkeurig de afstand tot objecten waarnemen. Het werkt ongeveer hetzelfde als de TrueDepth-camera op de nieuwste iPhones, waarbij met laserpuntjes je gezicht gescand wordt. 9to5Mac heeft nu in de code van een vroege versie van iOS 14 nieuwe ontdekkingen gedaan. Daaruit blijkt namelijk dat alleen de duurdere Pro-modellen deze nieuwe sensoren krijgen.



‘Alleen iPhone 12 Pro krijgen time-of-flight 3D-camera’

In de code zijn verwijzingen naar iPhones met codenaam d5x ontdekt. De huidige iPhone 11-familie heeft codenaam d4x, waardoor het duidelijk is dat het met het nieuwe nummer gaat om de 2020 iPhones. In slechts twee van deze modellen wordt gesproken over de time-of-flight sensor. Dit zijn vermoedelijk de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max. Dat betekent dat deze twee toestellen zich wederom voornamelijk onderscheiden met de camera. De goedkopere iPhone 12 krijgt mogelijk weer twee camera’s.

Net als dit jaar krijgen de Pro-modellen drie lenzen, namelijk een telelens, groothoeklens en een ultragroothoeklens. Daar komt dus nog de time-of-flight sensor bij. Dit is een onzichtbare laser die door objecten teruggekaatst wordt, waarna de iPhone kan meten hoe lang dit terugkaatsen duurt en hier vervolgens een afstand mee berekent. De iPhone kan zo 3D-modellen van objecten maken. De Meten-app zou hier in ieder geval gebruik van gaan maken, door nauwkeuriger metingen te doen en afstand te berekenen. Apple werkt ook aan een nieuwe augmented reality-app voor iOS 14.

Eerder verklapte de iOS 14-code al de iPhone 9, nieuwe iPad Pro en meer. De iPad Pro is mogelijk het eerste apparaat met een dergelijke time-of-flight sensor. Hoe Apple dit gaat benutten is nog even afwachten, maar mogelijk levert dit bijvoorbeeld mooiere portretfoto’s op. In ons artikel over de time-of-flight-camera lees je meer over wat er mogelijk is met dergelijke sensoren.