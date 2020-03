Apple heeft zelf per ongeluk vier nieuwe iPad Pro-modellen verklapt. In de Chinese handleiding werden de vier nieuwe modellen al kort vermeld.

De iPad Pro 2020 komt er nu echt aan. Al jaren geleden verschenen er geruchten over dit nieuwe model, dat volgens bronnen een verbeterde camera krijgt. Gisteren dook er al een nieuw modelnummer van een iPad bij de EEC op, maar nu heeft Apple zelf de komst van vier nieuwe modellen verklapt. Zoals we al vermoedden gaat het om vier nieuwe iPad Pro-modellen.



‘iPad Pro 2020 modelnummers gelekt’

Op deze Chinese pagina van Apple staan alle huidige modellen die ondersteuning bieden voor iPadOS 13 en je leest er meer over de radio-uistraling van de modellen. Zoals in de cache-versie van de pagina nog te zien is, stonden hier tot voor kort vier nog niet-aangekondigde modellen bij. Inmiddels heeft Apple de modelnummers weer verwijderd. Het gaat om deze uitvoeringen:

11-inch iPad Pro Wi-Fi: A2228

11-inch iPad Pro Cellular: A2231

12,9-inch iPad Pro Wi-Fi: A2229

12,9-inch iPad Pro Cellular: A2233

Modelnummer A2229 werd gisteren al gelekt via de EEC, maar dankzij Apple’s eigen kleine blunder weten we nu dat we weer vier nieuwe modellen kunnen verwachten, in twee verschillende formaten. Dat betekent ook dat ze qua design waarschijnlijk weinig verschillen van de iPad Pro 2018. In onze round-up over de iPad Pro 2020 lees je wat je nog meer kan verwachten. Het lijkt een kwestie van dagen of weken totdat deze nieuwe modellen officieel onthuld worden.