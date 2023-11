Apple heeft ondersteuning voor 3D-films toegevoegd in de bètaversie van tvOS 17.2. Onder meer Jurassic World Dominion, Mortal Engines en Pacific Rim: Uprising zijn beschikbaar in de Apple TV-app. De 3D-films zijn te kijken via de aankomende Apple Vision Pro, die vooralsnog niet in Nederland en België verschijnt.

Apple kondigde eerder al aan dat de aankomende AR-bril geschikt is om 3D-films te kijken. Dan moet je natuurlijk wel content hebben en die is er nu. Flatpanelshd ontdekte dat de eerste films met 3D-logo nu te vinden zijn in de TV-app. Daardoor weten we ook hoe het logo eruit ziet: het is een silhouet van de Apple Vision Pro met de tekst ‘3D’. Op dit moment kun je met deze films nog niet veel doen, omdat de AR-bril nog niet is uitgebracht. Alle Ontwikkelaars met dev kit kunnen er al wel mee aan de slag, maar daaruit is nog niet af te leiden in welke resolutie en framesnelheid de 3D-films worden afgespeeld.

Hoewel Apple tijdens demo’s van de Vision Pro een fragment liet zien van de film Avatar: The Way of Water, is deze film vooralsnog niet aangemerkt als 3D-film in de Apple TV-app. Hieronder volgt een lijst van films die Apple al wél het 3D-label heeft gegeven in de bétaversie van tvOS 17.2. Naar verluidt is Apple van plan om uiteindelijk ook series van Apple TV+ aan te bieden in Immersive Video 3D, te beginnen met Monarch: Legacy of Monsters.

Lijst met 3D-films in Apple TV-app

Deze films zijn al voorzien van het 3D-logo:

47 Ronin

Cirque Du Soleil: Worlds Away

Everest

Hansel & Gretel: Witch Hunters

Jurassic World Dominion

Kung Fu Panda 3

Mortal Engines

Pacific Rim: Uprising

Sanctum

Shrek Skyscraper

Tad, the Lost Explorer, and the Secret of King Midas

The Boss Baby: Family Business

The Little Princess

The Nut Job 2: Nutty by Nature

The Secret Life of Pets 2

Trolls

Trolls World Tour

Warcraft

Jurassic World Dominon heeft een 3D-logo om in 3D te kijken op Apple Vision Pro.

De Apple Vision Pro verschijnt begin volgend jaar in de Verenigde Staten voor $3.499. Op een later moment zal de AR-bril van Apple ook in andere landen verschijnen. De headset draait op visionOS, waarvan inmiddels de vijfde bèta te downloaden is. De bèta is te testen op een Mac met Apple Silicon.