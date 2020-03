iCulture Vandaag: dit was dinsdag 17 maart 2020

Vandaag geven we weer allerlei tips om het thuiswerken makkelijker en dragelijker te maken, zowel voor jezelf als voor je kinderen die vanwege de gesloten scholen thuis moeten blijven. Zo hebben we de beste educatieve-apps voor kinderen op een rij gezet, waarmee ze ook thuis kunnen blijven leren. En als je voor je werk veel moet bellen, kun je via de stappen in onze tip eenvoudig een telefoongesprek overzetten van je iPhone naar je Mac, iPad of HomePod. Maar er was ook ander nieuws, zoals het per ongeluk lekken van de modelnummers van de iPad Pro 2020 door Apple en de nieuwe S2-update voor Sonos-speakers. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Discord (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Makkelijker teruggaan naar het meest recente bericht, niet meer per ongeluk het scherm aanraken tijdens een gesprek en nog veel meer.