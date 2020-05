Ieder jaar vragen we ons af of Apple bij de iPhones de overstap maakt van Lightning naar USB-C, zeker sinds Apple bij de iPad Pro 2018 wel de overstap maakte. Maar nog altijd maakt Apple gebruik van Lightning en doet dat al sinds 2012. En het heeft er alle schijn van dat dat ook niet gaat veranderen. De Lightning-aansluiting blijft voorlopig waar hij is, ook bij de iPhone 12.



‘iPhone 12 behoudt Lightning’

De informatie is afkomstig van het Twitter-account @choco_bit, de geruchtenlekker die bijvoorbeeld dit voorjaar ook de iPhone 12 Pro-tekeningen deelde. Er was een prototype van de iPhone 12 met USB-C, maar Apple zou nu toch voor minstens een jaar weer gekozen hebben voor Lightning.

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭 Oh well, at least smart connector on 13 series — Fudge (@choco_bit) May 25, 2020

Het behoud van Lightning heeft een aantal voordelen. Hierdoor blijven alle huidige kabels en accessoires gewoon geschikt en hoef je niet te investeren in nieuwe adapters of accessoires. Een nadeel is dat al je huidige USB-C accessoires nog niet zo makkelijk werken met een nieuwe iPhone. Zeker als je al een recente iPad Pro of MacBook hebt, ben je misschien juist wel al klaar voor een toekomst met USB-C.

‘iPhone zonder poorten en met Smart Connector in 2021’

Een ander detail dat hij daaraan toevoegt is dat Apple volgend jaar zou kiezen voor een Smart Connector. Er gaan al langer geruchten dat een iPhone zonder poorten in 2021 realiteit wordt. Geen Lightning, maar ook geen USB-C dus. Maar hoe kun je dan je iPhone opladen? Draadloos via een Qi-oplader, maar de Smart Connector zou hier ook een rol in kunnen spelen. Deze kennen we al van de iPad Pro en is ook geschikt om apparaten mee op te laden.