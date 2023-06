Nu de zomer aangebroken is, komen we langzaamaan dichter bij de aankondiging van de 2023 iPhones. De iPhone 15 en iPhone 15 Pro worden naar verwachting in september aangekondigd en dat betekent dat er ook steeds meer geruchten over de iPhone 15 naar boven komen, net als gelekte onderdelen en accessoires. Deze keer zijn er op het Chinese Weibo afbeeldingen opgedoken van een hoesje voor de iPhone 15 Pro. Het gaat om een hoesje van een derde partij en dus niet om een hoesje van Apple zelf. Maar dat maakt het er gelukkig niet minder interessant op, want dankzij dit hoesje krijgen we een beter beeld van enkele aspecten van het toestel.



Nieuwe muteknop iPhone 15 Pro in beeld dankzij hoesje

De foto’s zijn afkomstig van UnclePan op Weibo. Dit account heeft in het verleden wel vaker Apple-hoesjes vroegtijdig uitgelekt. Het gelekte hoesje wordt vergeleken met de huidige variant voor de iPhone 14 Pro. Zo zijn de volumeknoppen en de zijknop iets lager geplaatst dan bij de iPhone 14 Pro. Dat betekent ook dat huidige hoesjes niet zullen passen, omdat de knoppen anders uitgelijnd zijn. Maar een duidelijkere oorzaak waarom huidige iPhone 14 Pro-hoesjes niet meer gaan passen, is vanwege de nieuwe muteknop of actieknop.

Volgens geruchten maakt de muteschakelaar boven de volumeknoppen plaats voor een nieuwe knop. Met deze muteknop kun je de iPhone nog steeds op stil zetten, maar er gaan ook geruchten dat het om een programmeerbare actieknop gaat, vergelijkbaar met die op de Apple Watch Ultra. In de case zien we dan ook een knopje in plaats van een uitsnede voor de schakelaar. De nieuwe knop is net zo breed als de volumeknoppen.

Verder zien we dat de uitsnede voor de poort onderaan een stukje groter is. De iPhone 15 Pro zou dit jaar overstappen van Lightning naar usb-c en daarvoor is iets meer ruimte nodig. De ingang van een usb-c-poort is namelijk iets groter dan van een Lightning-poort, waardoor hoesjes hier ook op aangepast moeten worden. De uitsnede voor de speakers is bij de hoesjes nog wel gelijk.

Geruchtenlekker Majin Bu toont op Twitter nog een ander hoesje, voor de iPhone 15 Pro Max. Ook dit is een prototype. Wat opvalt bij dit hoesje is dat er voor de volumeknoppen één grote uitsnede is. Er waren geruchten dat Apple de individuele volumeknoppen zou aanpassen naar één grotere drukgevoelige knop, maar volgens recentere bronnen is Apple hier (voorlopig) vanaf gestapt. Mogelijk is dit hoesje gebaseerd op oudere informatie.

Dergelijke hoesjes van derde partijen zijn vaak gemaakt op basis van gelekte informatie. Niet alle bedrijven krijgen van Apple van tevoren de officiële afmetingen van de nieuwe iPhones. Alleen bekende merken zoals Belkin en Otterbox krijgen van Apple deze informatie, zodat zij al ver voor de aankondiging de nieuwe hoesjes kunnen ontwerpen en produceren.