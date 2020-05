Cijfers: Wordt iOS 13 de rommeligste versie ooit?

Het cijfer 13 zou wel eens een ongeluksgetal voor Apple kunnen worden. Er zijn in korte tijd heel veel updates verschenen en we moesten regelmatig onze iPhones bijwerken. Jason Snell zette de cijfers op een rijtje - maar we hebben wel een kanttekening.

Veel updates voor iOS 13

Is iOS 13 de meest dramatische update in jaren? Niet iedereen zal dat zo ervaren, maar feit is wel dat Apple er tot nu toe veel updates voor heeft uitgebracht. Soms zaten er nieuwe functies in, maar er moest ook regelmatig een update tussendoor worden uitgebracht omdat er fouten of beveiligingslekken waren ontdekt. Jason Snell van de blog SixColors heeft alle cijfers eens op een rijtje gezet en gekeken hoe goed iOS 13 presteert ten opzichte van eerdere jaren.



We moeten nog tot september door met iOS 13, maar deze versie gaat in de cijfers van Snell nu al aan kop in de statistieken. Hij becijferde dat we elke 17 dagen onze iPhones moesten bijwerken, omdat er volgens zijn cijfers al 14 updates zijn verschenen. Elke 17 dagen je iPhone updaten? Dat lijkt wat veel – en dat is het ook.

Volgens ons klopt het niet helemaal: er zijn tot nu toe 13 updates verschenen van iOS 13. Dat wordt bevestigd door het update-overzicht van Apple: het zijn er 13, niet 14. Nog steeds relatief veel, maar het haalt het cijfer van gemiddeld elke 17 dagen updaten wel iets omlaag.

Wellicht telt Snell de update naar iOS 13.4.1 dubbel, omdat die eerst voor andere toestellen verscheen en vervolgens nog apart voor de iPhone SE 2020. Maar daar heb je als gebruiker maar éénmaal mee te maken – tenzij je een heel rij iPhones thuis hebt staan die je moet bijwerken.

Op de tweede plek staat iOS 11, waarvan elke 18 dagen een update verscheen. Die versie werd over het algemeen gezien als rampzalig, waarna Apple beterschap beloofde en in iOS 12 vooral gewerkt heeft aan meer betrouwbaarheid en stabiliteit.

Nu denk je misschien dat oneven getallen bij Apple wat moeizamer gaan. Maar dat is niet zo. iOS 9 laat namelijk zien dat het ook anders kan: daarvan verschenen slechts zes updates. De tussentijdse periode van 234 dagen tussen updates vertekent nogal. Ook dat lijkt bizar en dat is het ook. Er speelt daar nog iets heel anders mee. Apple moest een GPS-bug oplossen waardoor in de zomer van 2019 nog updates voor iOS 9 en 10 zijn verschenen. Dit zorgt voor een ernstige vertekening in de statistieken. Snell had beter kunnen kijken naar het jaar waarin de betreffende iOS-versie uitkwam, dus van september tot september.

Bij iOS 4 speelde mee dat Apple veel losse updates voor de CDMA-versie van de iPhone moest uitbrengen.

Je kunt de poll ook invullen via deze link.

Over nog geen maand krijgen we een eerste blik op iOS 14. Daarbij zou Apple het anders willen aanpakken met de ontwikkeling van nieuwe iOS-versies. Tot nu toe probeerden Apple-engineers zoveel mogelijk functies in de dagelijkse builds van iOS te proppen. Pas daarna werd alles getest. Dit zorgde ervoor dat testtoestellen met interne versies zo traag werden door allerlei overhead, dat niet goed getest kon worden.

Bij iOS 14 gaat het anders. Functies die nog in ontwikkeling zijn worden standaard uitgeschakeld en kunnen alleen worden ingeschakeld via een speciaal configuratiemenu.