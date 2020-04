De notch in de huidige iPhone-familie, officieel de TrueDepth-camera genoemd, bestaat uit een flink aantal sensoren. Daarmee kan je niet alleen selfies met portretfunctie maken, maar ook je gezicht scannen met Face ID. Hoe wil Apple al die sensoren verwerken in een kleiner oppervlak? Een nieuwe tekening van de kleinere notch in de iPhone 12 laat zien hoe Apple dit wil gaan doen.



‘Zo werkt de kleinere notch in de iPhone 12’

De tekening is gedeeld door Jon Prosser, die de laatste tijd volop de Apple-geruchten gedoken is. Het is onduidelijk wie of wat zijn bron precies is, maar de afgelopen weken had hij het bij het juiste eind wat betreft de iPhone SE 2020. Of zijn bronnen nu ook gelijk hebben, weten we vermoedelijk pas in september. Desalniettemin zijn de aanwijzingen voor een kleinere notch al vaker naar voren gekomen.

In de nieuwe schematische tekeningen zien we een notch die ongeveer een derde kleiner is dan nu het geval is. De huidige versie van de TrueDepth-camera bestaat uit acht sensoren. Ook in de nieuwe kleinere versie is dat het geval, maar hoe lukt het Apple dan toch om de inkeping kleiner te maken? Door de speaker (samen met de microfoon) niet in de notch maar in de schermrand te plaatsen. We zien dit de laatste tijd wel vaker bij smartphones. Hierdoor maakt Apple bijna een centimeter ruimte vrij in de notch zelf, waardoor alles iets dichter bij elkaar geplaatst kan worden.

Hoewel het er dus nog niet op lijkt dat de noch helemaal gaat verdwijnen, is deze wel een stuk minder aanwezig. Of de kleinere notch in alle 2020 iPhones van dit najaar verwerkt zit, is nog niet helemaal duidelijk. We verwachten dat de notch in ieder geval in de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max een stukje kleiner is. Overigens verschilt de indeling wel iets van een eerdere tekening van de notch van de iPhone 12.