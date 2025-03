De selfiecamera is een onmisbaar onderdeel van je iPhone. Momenteel subtiel verwerkt in het Dynamic Island, maar met de iPhone 17-serie krijgt hij een aanzienlijke upgrade.

Sinds de iPhone 11-serie is het aantal megapixels van de selfiecamera onveranderd gebleven. Hoewel Apple de camerakwaliteit heeft verbeterd en autofocus heeft toegevoegd, ontbrak een echte, ingrijpende upgrade. Met de komst van de iPhone 17-serie lijkt daar eindelijk verandering in te komen.

24-megapixel wordt de nieuwe standaard

Al sinds de iPhone 11-serie gebruikt Apple voor de frontcamera een 12-megapixel lens. Bij de iPhone 14-serie had Apple de specificaties daarvan wel verbeterd, met ondersteuning voor autofocus en een beter diafragma, maar de resolutie is al sinds 2019 gelijk. Daar gaat dit jaar mogelijk verandering in komen, zo schreef Apple-analist Ming-Chi Kuo al in januari. Volgens hem gaat Apple bij de iPhone 17-serie namelijk de frontcamera verbeteren. Analist Jeff Pu herhaalt dit nu met het nieuws dat deze verandering over de gehele reeks doorgevoerd wordt.

De iPhone 17-serie krijgt volgens de analisten een 24-megapixel frontcamera, bestaande uit zes elementen. Momenteel gebruikt Apple voor de iPhone 16-serie nog een 12-megapixel lens met vijf elementen. Door de upgrade naar een 24-megapixel lens in de iPhone 17, wordt de beeldkwaliteit van de foto’s aanzienlijk verbeterd. Bovendien zorgt de hogere resolutie ervoor dat Apple gebruik kan maken van pixel binning om meer detail vast te leggen.

Het is nog niet duidelijk of de frontcamera van de iPhone 17 ook ondersteuning krijgt voor Middelpunt, zodat de camera automatisch kan “inzoomen” op je eigen gezicht. Deze functie is al een aantal jaar beschikbaar op de iPad en werd het afgelopen jaar toegevoegd aan alle Mac-modellen met ingebouwde camera. Het helpt ook bij het in beeld brengen van twee personen, als deze tegelijkertijd vanaf dezelfde iPhone aan het videobellen zijn.

Wanneer komt de verbeterde camera?

De nieuwe iPhone’s worden traditiegetrouw pas in het najaar gepresenteerd dus dan wordt pas echt duidelijk of de camera’s van de iPhone 17-serie echt een flinke upgrade hebben gehad. Wil je goed op de hoogte blijven van de nieuwste iPhones, neem dan eens een kijkje in het nieuwsoverzicht.