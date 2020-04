iCulture Vandaag: dit was maandag 20 april 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 20 april 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag geven we antwoord op een aantal vragen: kan je nu beter een MacBook Air of iPad Pro kiezen? En wat ga je erop vooruit als je van een iPhone 7 naar een iPhone SE 2020 upgrade? Verder lees je vandaag onze review van de Fitbit Charge 4 en nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Citymapper (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 10.3+) - Nu ook inloggen met je Apple ID.

+ , iOS 10.3+) - Nu ook inloggen met je Apple ID. Things 3 (€10,99, iPhone/ Watch , iOS 12.1+) - Ondersteuning voor muis en trackpads op de iPad.

, iOS 12.1+) - Ondersteuning voor muis en trackpads op de iPad. WordPress (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Aanmaken van een site is makkelijker gemaakt en de blokeditor heeft meer verbeteringen.