De iPhone 12 komt in een nieuw compacter 5,4-inch formaat, maar hoeveel scheelt dat nou eigenlijk met de huidige formaten? Probeer zelf het compacte design van de iPhone 12.

iPhone-gebruikers smeken al jaren om een compactere iPhone. De iPhone SE 2020 voldoet voor veel gebruikers aan die eis, maar dat model heeft nog wel design met thuisknop. Voor iedereen die een compactere iPhone met Face ID wil, lijkt de aankomende iPhone 12 met 5,4-inch scherm een echte kanshebber. MacRumors heeft nu een mockup gemaakt van de interface van dit model. Op je eigen iPhone kun je dan voelen hoe compact dit model ongeveer is.



Probeer zelf het compacte iPhone 12-formaat

Eerder kregen we al een beeld hoe iOS 14 er op de iPhone 12 uit gaat zien, dankzij een simulatie in Xcode. Maar als je een beter idee wil krijgen hoe dit in je eigen hand ligt, dan kan dat nu met de afbeeldingen die MacRumors gemaakt heeft.

Er zijn drie versies van de afbeelding: voor de iPhone 11 en iPhone XR, voor de iPhone 11 Pro, iPhone XS en iPhone X en voor de iPhone 11 Pro Max en iPhone XS Max. Met de juiste afbeelding voor jouw toestel zie je hoeveel kleiner de iPhone 12 mogelijk wordt in verhouding tot jouw huidige iPhone.



De iPhone 12 interface op iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max vs iPhone 11 Pro Max interface

De afbeeldingen geven vooral een indruk met betrekking tot de interface. Je hebt natuurlijk wel nog steeds jouw eigen grotere iPhone in je handen. De fysieke afmetingen zijn daardoor natuurlijk nog altijd groter dan uiteindelijk bij de iPhone 12 het geval is. Desalniettemin geeft dit een aardig beeld van het formaat van het aankomende standaardmodel.

Open de afbeelding door op de juiste link te tikken en sla deze op in je fotobibliotheek.

De iPhone 12 verwachten we dit najaar. Naast het 5,4-inch model komt er ook nog een 6,1-inch iPhone 12 Max, een 6,1-inch iPhone 12 Pro en een 6,7-inch iPhone 12 Pro Max.