Apple wil RAM in de iPhone drastisch sneller maken met nieuwe architectuur

Apple wil RAM in de iPhone fundamenteel wijzigen, om de AI-prestaties te verbeteren. De huidige architectuur wordt al sinds de iPhone 4 (2010) gebruikt en is altijd zo gebleven omdat het zo compact is.

Momenteel worden de LPDDR DRAM (low-power double data rate)-geheugenchips direct op de System-on-Chip gestapeld. Dit zorgt ervoor dat het weinig ruimte inneemt, iets wat in een mobiel apparaat altijd schaars is. De huidige manier van stapelen levert echter beperkingen op voor AI-toepassen die afhankelijk zijn van snelle gegevensoverdracht en meer geheugenbandbreedte. Het aantal I/O-pinnen is momenteel beperkt en dat is ook beperkend voor de prestaties. Apple is nu samen met Samsung begonnen met een onderzoek naar een andere manier van stapelen. Dit houdt in dat het DRAM voortaan los van de SoC wordt verpakt, zo meldt The Elec.

De nieuwe manier van verpakken maakt meer I/O-pinnen mogelijk. Daardoor kunnen gegevens sneller worden overgedragen en wordt het aantal parallelle gegevenskanalen verhoogd. Door het geheugen en de SoC van elkaar te scheiden is er ook een betere warmteafvoer mogelijk.

Apple gebruikte deze aanpak eerder al bij de iPad en Mac, maar stapte met de komst van de M1-chip over naar Memory-on-Package (MOP). MOP verkort de afstand tussen het geheugen en de SoC voor een betere latentie en meer energiebesparing. Voor de iPhone is een andere oplossing noodzakelijk, omdat er minder ruimte beschikbaar is. De SoC of de batterij kunnen kleiner worden gemaakt om ruimte te maken voor de losse geheugencomponent.

Waar deze onderdelen zitten in de iPhone zie je in deze teardown van iFixit.

Ondertussen zit Samsung ook niet stil: ze zijn achter de schermen bezig met de volgende generatie LPDDR6-geheugentechnologie voor Apple. Die biedt naar verwachting een twee tot drie keer hogere gegevensoverdrachtsnelheid en bandbreedte in vergelijking met het huidige LPDDR5X. Samsung werkt hiervoor samen met SK Hynix. Het gaat nog wel even duren voordat we dit in de iPhone gaat zien. Als Apple de technische problemen tijdig overwint kunnen we bij de iPhone 18 in 2026 de spectaculair hogere geheugenprestaties gaan zien.