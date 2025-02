Apple verraste vriend en vijand met de nieuwe naam voor het iPhone 16e-instapmodel. Hoewel de naam in het geruchtencircuit wel al rond ging en Tim Cook met zijn teaser vorige week ook al liet doorschemeren dat het iets met 16 zou zijn, is het een unieke naam die Apple voor iPhones nog nooit eerder gebruikt heeft. Maar wat is nou eigenlijk de betekenis van de e in iPhone 16e. Of is het gewoon een willekeurige letter? Dat laatste blijkt het geval te zijn, al hoort er wel iets meer uitleg bij.

Betekenis van de e in iPhone 16e

John Gruber, een oudgediende uit het wereldje van Apple-journalisten, vroeg tijdens een briefing Apple op de man af waar de e in iPhone 16e voor staat. Apple zegt dat de e eigenlijk nergens voor staat. Er is dus geen nadrukkelijke betekenis voor de kleine letter e, maar voegde er wel aan toe dat het een toestel voor “everyone” is. Maar het is dus niet zo dat de e echt die betekenis heeft.

Een klein detail is nog wel dat de e uitgevoerd is in Apple Intelligence-achtige kleuren, om aan te geven dat dit nieuwe instapmodel ondersteuning biedt voor Apple’s eigen AI-systeem.

Dat de e officieel nergens voor staat, hoort bij een traditie van eerdere productnamen. Bij de iPhone 3GS zou de S voor Speed gestaan hebben, maar bij latere modellen was hier niet per se sprake van. Apple heeft ook nooit gezegd waar de SE in iPhone SE precies voor staat, al werd het vaak gezien als Special Edition. Bij de naam van de iPhone XR gold hetzelfde verhaal: de R heeft geen betekenis. Maar Phil Schiller gaf wel toe dat de R vaak ook bij snelle sportauto’s gebruikt wordt, dus dat de inspiratie daar mogelijk vandaan komt.

Niet het eerste Apple-product met een e-toevoeging

De iPhone 16e heeft overigens niet de primeur als het gaat om de e-toevoeging. In 2002 bracht Apple de eMac uit, een op educatie gerichte iMac. Daarbij stond de e nadrukkelijk wel voor “education”, terwijl het ook een knipoog was naar de iMac naam.

Hoe dan ook weten we nu dat de e in iPhone 16e niet voor “expensive” staat, ondanks dat de prijs van de iPhone 16e toch voor veel mensen hoger uitgevallen is dan van tevoren gedacht.