Twitter Fleets zijn een soort Instagram Verhalen en blijven 24 uur staan

Met Fleets kunnen Twittergebruikers een bericht delen wat 24 uur blijft staan. Net als op Instagram en Facebook verschijnen deze bovenaan met een profielfoto erbij. De mogelijkheden verschillen wel met andere media en de functie wordt waarschijnlijk nog verder uitgerold.

De functie werd al enkele maanden getest in Brazilië en India. Het is de bedoeling dat je als gebruiker met tekst of beeld deelt wat je bezighoudt. Dat is in de kern ook wat een tweet doet, maar Fleets zijn anders. Ze verschijnen namelijk niet in de zoekfunctie en je kunt ze niet embedden op een website. Het is dus echt tijdelijk en dat kan gevolgen hebben.



Voor sommige mensen voelt Twitter niet altijd als een plek waar je je mening vrij kunt delen. Als je eenmaal iets tweet kan iedere website dit overnemen en wordt het ook zichtbaar in zoekmachines als Google. Fleets geven je wat meer vrijheid, hoewel daar natuurlijk screenshots van gemaakt kunnen worden. Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat jouw statement jaren later nog ergens opduikt in Google of de Twitter zoekfunctie.

Fleets in Nederland, maar nog niet voor iedereen

Op dit moment lijkt het alsof alleen bepaalde gebruikers Fleets kunnen posten. Techjournalist Daniël Verlaan meldt op Twitter dat hij de functie heeft, maar zegt er “geen zin in te hebben”. Op zijn screenshots is de interface van Fleets te zien. Net als op Instagram kun je zien wie het heeft bekeken.

Lol, ik kan Stories plaatsen op Twitter als een soort 'test' – ze heten Fleets en verdwijnen ook binnen 24 uur. Echt geen zin in deze nieuwe functie 🤡 pic.twitter.com/iECQGBRfgk — Daniël Verlaan (@danielverlaan) July 29, 2020

Er gelden wel limieten aan hoeveel je kunt delen in een Fleet. Op dit moment geldt er een limiet van 2 minuten en 20 secondes of 512MB voor een filmpje. Door Twitter geselecteerde accounts kunnen tot 10 minuten uploaden. Iedereen kan meerdere Fleets uploaden, maar de navigatie werkt iets anders dan we gewend zijn in andere apps. Je scrolt namelijk verticaal door iemands Fleets in plaats van horizontaal. Veeg je naar links of naar rechts, dan ga je naar de volgende persoon.

Twitter heeft eerder al aangegeven dat de navigatie veranderd kan worden als dit nodig blijkt uit feedback van gebruikers. Of je ook een melding kan krijgen wanneer iemand een Fleet plaatst is nog onbekend. Je kunt wel instellen dat je meldingen wil ontvangen bij tweets. Hoe je dat doet lees je in onze tip.