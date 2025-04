‘Zo belachelijk dun wordt de iPhone 17 Air in de praktijk’ [video]

Een nieuwe video schijnt licht op hoe dun de iPhone 17 Air nou eigenlijk wordt. We hadden al wat mallen en afmetingen voorbij zien komen, maar een nieuwe hands-on video laat zien hoe dun hij echt is en hoe hij in de hand ligt.

De afgelopen tijd hebben we al veel beelden voorbij zien komen van de nieuwe iPhone 17-serie, waaronder ook de gloednieuwe iPhone 17 Air. Qua functies biedt de iPhone 17 Air een aantal unieke eigenschappen en mogelijkheden, als we de geruchten mogen geloven. Een van de belangrijkste aspecten is dat het misschien wel de dunste iPhone ooit wordt. Dat bleek eerder al uit dummy’s van de iPhone 17-serie, maar nu is er een video die dat nog beter laat zien.

Video toont dunne iPhone 17 Air

De video van Unbox Therapy laat uiteraard nog niet het definitieve model zien, maar laat zien hoe een van de mallen er in de praktijk uit ziet en hoe dit in de hand ligt. Dergelijke mallen worden gebruikt door accessoiremakers zodat ze alvast hoesjes en dergelijke kunnen fabriceren. Het is dus geen werkend model, maar slechts een plaat metaal. Desalniettemin geeft dit wel een goed idee van hoe dun de iPhone 17 Air eigenlijk wordt.

Lewis George Hilsenteger van Unbox Therapy noemt het toestel futuristisch zodra hij hem voor het eerst vast pakt. Hij is vooral bezorgd of het toestel niet snel gaat buigen, omdat hij zo dun is. Voor z’n gevoel is de iPhone 17 Air qua dikte de helft van de iPhone 17 Pro Max, ook al is dat feitelijk niet zo. Superlatieven schieten tekort in de video: hij is “crazy thin”, het is “rediculous” en “insane”. Volgens de mal is de iPhone 17 Air op het dunste punt slechts 5,65mm dik. Ter vergelijking: bij de iPhone 17 Pro Max zou dat 8,75mm zijn.

Hoe dan ook geeft de video wel een goed beeld van hoe dun de iPhone 17 Air mogelijk gaat zijn. Voor het definitieve antwoord moeten we wel nog even geduld hebben: pas in september zal Apple de nieuwe iPhones gaan presenteren. Ondertussen lees je meer over de iPhone 17 Air op onze overzichtspagina.