Apple brengt volgens geruchten de iPhone 12-serie in een aantal nieuwe schermformaten uit. Naast twee keer 6,1-inch en een grotere 6,7-inch, komt er ook een kleinere 5,4-inch toestel bij. Het gaat hier om de standaard iPhone 12, vermoedelijk het meest betaalbare model van de nieuwe serie. Maar hoe ziet iOS er op zo’n kleiner scherm uit? Hoeveel lever je in ten opzichte van de 5,8-inch iPhone? De nieuwste beta van iOS 14 laat het zien.



‘Weergavezoom verklapt kleiner 5,4-inch scherm van iPhone 12’

De ontdekking is gedaan door 9to5Mac. In de derde beta van iOS 14 is weergavezoom toegevoegd aan de 5,8-inch iPhone. Met weergavezoom wordt de gehele interface net een beetje groter. Deze functie maakt daarbij gebruik van de weergave van een iPhone-model met een kleiner scherm. Zo gebruikt een 5,5-inch iPhone (zoals de iPhone 8 Plus) met weergavezoom de instellingen van een 4,7-inch iPhone (zoals de iPhone 8). Omdat de 5,8-inch iPhones geen kleiner model hebben, was weergavezoom op die toestellen afwezig. Maar daar komt met het 5,4-inch model dit najaar verandering in.

Via de simulatie in Xcode op de Mac is het gelukt om de weergave succesvol te laten draaien op een 5,4-inch toestel. Hij maakt daarvoor gebruik van een resolutie van 960 bij 2079 pixels. De aspectratio is daarbij gelijk met de 5,8-inch modellen, maar dan dus in een compacter formaat. Dat heeft als gevolg dat dat de pixeldichtheid mogelijk groter is, omdat het scherm kleiner is. Apple zou kunnen kiezen voor een pixeldichtheid van 425. Dat is een stuk hoger dan de recente LCD-modellen, zoals de iPhone 11, maar niet zo hoog als de iPhone 11 Pro.

Op de gedeelde screenshots zien we in ieder geval dat je op een website op het kleinere model wat sneller moet scrollen om verder te lezen. Het toetsenbord lijkt nagenoeg gelijk, maar sommige titels in de interface lijken nu nog wel wat te groot en worden daardoor afgekapt.

Hou er rekening mee dat het voor nu nog gaat om speculatie en dat de resolutie en de daadwerkelijke weergave nog kunnen veranderen. Wil je meer weten over de iPhone 12? In ons overzicht lees je wat je van dit toestel kan verwachten.