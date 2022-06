De iPad krijgt er een aantal nieuwe functies bij in iPadOS 16, die we hier voor je verzameld hebben. We zetten alle iPad-specifieke verbeteringen in iPadOS 16 voor je op een rij, zodat je weet wat er precies nieuw is op Apple's tablet.

De beste iPadOS 16 functies

Sinds een paar jaar heeft de iPad haar eigen besturingssysteem, genaamd iPadOS. De reden daarvoor is dat de iPad steeds meer exclusieve functies kreeg, vooral op het gebied van multitasking, waardoor de naam iOS niet meer voldoet. Maar er is nog altijd veel kritiek op de beperkingen van iPadOS, want de mogelijkheden zijn vaak nog steeds beperkt. In iPadOS 16 zet Apple op dat gebied opnieuw grote stappen en in dit artikel lees je welke nieuwe functies dat zijn. We focussen dan ook vooral op de iPad-specifieke verbeteringen in iPadOS 16.

#1 Stage Manager: vensters vrijer verplaatsen

Het gerucht ging al dat de iPad aanpasbare vensters zou krijgen en dat wordt dankzij Stage Manager zo goed als realiteit. Stage Manager is een aparte modus op de iPad, waarmee je een nieuwe werkmodus creëert. In Stage Manager kun je de formaten van vensters aanpassen, waarbij er veel meer keuze is dan alleen schermvullend en een Split View-achtige weergave. De mate van aanpasbaarheid gaat wel in stapjes en is dus niet zo vrij als op de Mac, maar het geeft de iPad wel veel meer bedieningsopties.

Daarbij kun je ook meerdere vensters in verschillende formaten tegelijk tonen. Je kan maximaal vier vensters tegelijk op het scherm zetten, ongeacht de formaten van de vensters. Hoewel je de apps vrij kan bewegen, gaat het wel om zogenaamde ‘fixed positions’: je kunt een venster niet op elke plek nauwkeurig neerzetten, want de iPad verplaatst hem dan zelf naar een van tevoren bepaalde positie. Zeg maar vergelijkbaar met de appicoontjes op je beginscherm. Je hebt dus niet diezelfde vrijheid als op de Mac.

#2 Betere ondersteuning externe schermen

Als je een iPad wil aansluiten op een extern scherm, werd voorheen het beeld van je iPad gespiegeld. Oftewel: op het externe scherm verschijnt hetzelfde als op de iPad, tenzij apps specifieke ondersteuning voor externe schermen ingebouwd hebben. In iPadOS 16 is er volledige ondersteuning voor externe schermen, waardoor je iPad er als het ware een tweede scherm bij krijgt. Dit werkt uitsluitend op een M1 iPad Pro en ook alleen als je een muis of trackpad hebt aangesloten (bijvoorbeeld een Magic Keyboard-hoes). Schermen met een resolutie tot 6K worden ondersteund. Op het externe scherm kun je dus een andere app open hebben dan op de iPad zelf. Overigens wordt op het externe scherm altijd de Stage Manager-modus gebruikt.

#3 Referentiemodus op de iPad

Op de nieuwste 12,9-inch iPad Pro 2021 kun je een nieuwe referentiemodus gebruiken. Dankzij deze modus worden kleuren op het scherm weergegeven met veelgebruikte kleurstandaarden. Dit komt vooral van pas voor gebruikers die werken in de foto- en video-industrie en waarbij exact kleurgebruik van groot belang is. Zet je de referentiemodus aan, dan wordt True Tone uitgeschakeld en kun je nog de kalibratie verfijnen op het gebied van witpunt en luminantie.

#4 Weergavezoom op iPad: resolutie wijzigen

Weergavezoom, dat je misschien al kent van de iPhone, komt ook naar de iPads met M1-chip. Maar ten opzichte van de iPhone heb je op de iPad wel meer opties: je kan kiezen voor standaard, ingezoomd en meer ruimte. Met de optie Meer ruimte past er veel meer content op je iPad-scherm. Dat komt vooral van pas als je bijvoorbeeld in Split View wil werken. De optie vind je bij de beeldscherminstellingen van de iPad en is dus alleen beschikbaar op de iPad Air 2022 en iPad Pro 2021.

#5 Weer-app eindelijk op de iPad

Met iPadOS 16 heeft de Weer-app eindelijk de overstap gemaakt van de iPhone naar de iPad. De app is helemaal aangepast voor het grotere scherm, met alle informatieblokken die over het complete scherm verdeeld zijn. Je kan de app ook zo inrichten zodat de radarbeelden groter aan de rechterkant van de app verschijnen. Alle verbeteringen van de Weer-app in iOS 16 vind je ook op de iPad.

#6 Podcasts-app met nieuwe indeling

De Podcasts-app heeft op de iPad een nieuwe indeling gekregen. De onderste menubalk heeft plaatsgemaakt voor de zijbalk, zoals heel veel iPad-apps al sinds iPadOS 15 hebben, waaronder de Woning-app en Muziek-app. Waarom de Podcasts-app dit nog niet had is een raadsel, maar Apple heeft dat in iPadOS 16 dus rechtgezet. Tijdens het afspelen van de podcast verschijnt de speler links, terwijl rechts alle informatie over de desbetreffende aflevering staat. Maar je kan de speler ook minimaliseren.

#7 Betere Bestanden-app

Op de iPad heeft de Bestanden-app ook een paar verbeteringen gekregen. Zo is de navigatie verbeterd, met knoppen linksboven om een venster of map terug of vooruit te gaan. Je kent deze pijltjestoetsen misschien al van de Finder op de Mac. Andere verbeteringen zijn het kunnen bekijken van de grootte van mappen, het kunnen wijzigen van bestandenextensies en nog veel meer. Een aantal van deze wijzigingen vind je ook op de iPhone met iOS 16, maar op de iPad zul je ze het vaakst nodig hebben.

Apps op iPad kunnen nu een stuk geavanceerder zijn, waardoor ze meer als desktop-apps aanvoelen. Eén van die verbeteringen is de mogelijkheid om de knoppenbalk in apps aan te passen, zodat alleen jouw favoriete knoppen bovenaan staan. Een voorbeeld dat Apple gaf was in Keynote, zodat je alleen de voor jou relevante knoppen bovenin de app staan. Je kent dit soort functies misschien al van de Mac. Bovendien zijn de knoppen en icoontjes in dit soort taakbalken ook aangepast.

#9 Meer desktop-functies in iPadOS 16

iPadOS 16 bevat systeembreed nog meer desktop-achtige functies. Er zijn nieuwe contextmenu’s in apps, zoek en vervang is op veel meer plekken en apps beschikbaar (zoals Mail en Berichten) en in apps als Bestanden, Foto’s en Agenda zijn nu knoppen beschikbaar voor ongedaan maken en opnieuw uitvoeren. Handig voor bewerkingen in mappen, foto’s en agenda-afspraken. Al met al heeft Apple her en der in het systeem functies toegevoegd die je al jaren van de Mac kent, maar tot voor kort nog niet op een iPad beschikbaar waren. Je zal het vooral merken als je veel op een iPad werkt, bijvoorbeeld met muis en toetsenbord.

#10 Toegankelijkheid: tekst onder aanwijzer

Bij de opties voor toegankelijkheid vind je een nieuwe optie voor de iPad genaamd Geef tekst onder aanwijzer groter weer. Deze functie bestaat al een tijdje op de Mac, maar kan je in iPadOS 16 ook gebruiken op de iPad als je een muis (of trackpad) en toetsenbord gebruikt. Door een knop op het toetsenbord ingedrukt te houden en de cursor over tekst te verplaatsen, verschijnt de tekst als een apart blok en uitvergroot op je scherm. Dit komt vooral van pas als je moeite hebt met het lezen van sommige teksten. Je kan in de instellingen de tekstkleur, achtergrondkleur en meer aanpassen.

#11 Virtuele geheugenuitwisseling

Deze functie, die in het Engels Virtual memory swap heet, gebruikt de beschikbare iPad-opslag om het beschikbare geheugen uit tte breiden voor apps. Hierdoor kunnen apps tot 16GB werkgeheugen gebruiken. Dit zal vooral van pas komen voor de meest veeleisende apps. Deze functie werkt alleen voor iPads met M1-chip en alleen op modellen met 256GB opslag of meer.

#12 Meer verbeteringen in iPadOS 16

iPadOS 16 bevat nog veel meer verbeteringen dan die je op deze pagina vindt. Bijna alle nieuwe functies van iOS 16 vind je ook op de iPad, dus check ook zeker ons aparte artikel daarover. Ook verreweg de meeste ontdekkingen van kleine iOS 16-details gelden voor de iPad met iPadOS 16. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verbeterde Berichten-app, de nieuwe Woning-app, de gedeelde iCloud-fotobibliotheek en nog veel en veel meer.

iPadOS 16 is de grote update voor de iPad van 2022. Wil je weten of jouw iPad geschikt is voor iPadOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iPadOS 16 release in de loop van september/oktober 2021.