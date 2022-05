iCulture Vandaag: dit was maandag 30 mei 2022

Vanwege Memorial Day was het vandaag rustig qua nieuws in de wereld van Apple, maar gelukkig hebben we evengoed een aantal interessante artikelen voor je klaar staan. Zo geven we je en globale planning van de releasedatum van iOS 16 en meer, blikken we vooruit op iPadOS 16 en laten we je zien hoe je handige aanbevelingen op de Apple TV krijgt voor het hele gezin. Dat en nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Als je nog een alternatief voor Gmail zoekt, geven wij je de beste opties.