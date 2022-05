Het lockscreen gaat in iOS 16 op de schop, zo zegt een betrouwbare bron. In de nieuwste versie van het besturingssysteem is er meer mogelijk vanaf het toegangsscherm, met directe toegang tot widgets.

Het lockscreen van je iPhone is de plek waar je je meldingen bekijkt, de zaklamp aan zet of de camera snel opent. Je kan ook nog naar rechts vegen om het speciale widgetoverzicht te krijgen. Volgens Mark Gurman gaat dit in iOS 16 veranderen, waarbij de widgets een prominentere plek krijgen. Hij spreekt namelijk over zogenaamde wallpaperwidgets.



‘iOS 16 lockscreen krijgt nieuwe widgets’

Volgens nieuwe informatie wordt iOS 16 voorzien van ‘wallpapers met widget-achtige mogelijkheden’. Hoe dit er precies uit komt te zien, is niet helemaal duidelijk. Maar het is goed mogelijk dat de achtergrond op je toegangsscherm meer nuttige informatie toont, zoals bijvoorbeeld je volgende agenda-afspraak of het weerbericht. Hoewel deze informatie met widgets ook op je beginscherm met appicoontjes staat, zou dit op het toegangsscherm bijvoorbeeld meer in de achtergrond staan, met daarvoor eventuele meldingen.

Het vernieuwen van het lockscreen heeft ook te maken met de mogelijke aanstaande always-on modus in de iPhone 14. Deze functie zou altijd bepaalde nuttige informatie kunnen tonen op het toegangsscherm, vergelijkbaar met de Apple Watch. Maar deze always-on functie zou exclusief zijn op de iPhone 14 Pro-modellen. De algemene verbeteringen van het lockscreen in iOS 16 zouden voor alle ondersteunende modellen bedoeld zijn.

Meer verbeteringen in iOS 16 en meer op komst

Gurman stipt ook nog wat andere aanstaande verbeteringen aan, zonder daar verder diep op in te gaan. Zo zou de Berichten-app meer social network-achtige functies krijgen, met name rondom audioberichten. De afgelopen jaren is er vaker gesproken over social network-achtige verbeteringen, al viel dat elke keer wat tegen. Voor de Apple TV verwacht Gurman meer mogelijkheden voor je smart home met tvOS 16. De Mac krijgt nieuw ontworpen apps in macOS 13. Een voorbeeld is een vernieuwde indeling voor Systeemvoorkeuren, zodat deze meer overeenkomt met iOS. De instellingen zouden dan per app getoond worden.

