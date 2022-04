Al over twee maanden presenteert Apple iOS 16 tijdens de WWDC 2022. Maar op moment van schrijven is er nog maar weinig uitgelekt over wat er nieuw is in deze aankomende update. In de nieuwste editie van zijn nieuwsbrief geeft Mark Gurman een klein kijkje in de vernieuwingen die je volgens hem kan verwachten. Hij zegt namelijk dat Apple in iOS 16 de notificaties onder handen neemt.



‘Verbeterde notificaties in iOS 16’

Gurman spreekt bij iOS 16 (met codenaam Sydney) over ‘significante verbeteringen langs de gehele linie, waaronder een update voor notificaties en nieuwe health-tracking functies’. Helaas bespreekt hij niet tot in detail wat er dan precies verbeterd wordt aan de meldingen. In iOS 15 hebben de meldingen een aangepast uiterlijk gekregen en je kunt ook een gepland overzicht van je meldingen ontvangen, om zo de toestroom aan meldingen te beperken. Op welk gebied de meldingen dus een update krijgen in iOS 16 is niet helemaal duidelijk, maar dat er iets nieuws aan komt lijkt zeker.

Voor wat betreft de health-tracking functies waar Gurman over spreekt, is ook niet veel duidelijk. Vorig jaar was er een gerucht dat sprak over foodtracking in iOS 15, maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Of dit de health-tracking is waar Gurman over spreekt, is niet duidelijk. Gurman geeft tot slot ook aan dat hij geen nieuw ontwerp verwacht. Hoewel Apple ieder jaar wel kleine wijzigingen in het ontwerp doorvoert, hoef je geen nieuw design zoals bij iOS 7 destijds was te verwachten.

Bekijk ook Deze 7 verbeteringen hopen wij te zien in iOS 16 Apple komt later dit jaar met iOS 16, de nieuwste update voor de iPhone. Hoewel de update nog niet aangekondigd is, nemen we in dit artikel alvast een voorschot en laten we weten welke functies wij graag willen zien in iOS 16. Wat zijn onze iOS-wensen voor dit jaar?

‘iPadOS 16 met nieuwe multitasking interface’

Er is ook nog een klein detail over iPadOS 16 naar voren gekomen. In diezelfde nieuwsbrief zegt de bron dat er mogelijk een nieuwe multitasking interface komt. In iPadOS 15 maakte Apple het al veel makkelijker om Split View, Slide Over en andere functies te gebruiken. Of dit nu weer helemaal op de schop gaat of dat bijvoorbeeld alleen de appkiezer een update krijgt, blijkt niet uit de nieuwe informatie. Maar het is in ieder geval goed om te horen dat Apple nog steeds sleutelt aan de multitaskingfuncties.

‘watchOS 9 krijgt updates voor activiteiten en gezondheid’

Tot slot licht Gurman ook nog een tipje van de sluier op over watchOS 9, de aankomende update voor de Apple Watch. De afgelopen jaren waren de updates van watchOS redelijk beperkt, maar in watchOS 9 zou er weer meer aandacht komen voor activiteiten en gezondheid. Al sinds de allereerste versie van watchOS staan de drie gekleurde ringen centraal. Hoewel er wel functies bij gekomen zijn, zoals de wedstrijden met vrienden, is de basis nog steeds onveranderd. Gebruikers vragen al jaren om de mogelijkheid voor een rustdag, dus wie weet dat dat er dit jaar eindelijk van komt. De nieuwe health-tracking functies waar over gesproken wordt, houdt mogelijk ook weer verband met diezelfde verbetering in iOS 16.

Lees ook ons artikel met verwachtingen over de WWDC 2022. Daarin blikken we vooruit wat Apple mogelijk allemaal gaat aankondigen, want naast de software-updates staat er mogelijk nog meer op de planning.

Bekijk ook Dit is wat je kunt verwachten van de WWDC 2022-keynote In juni houdt Apple weer haar jaarlijkse WWDC-keynote. Wat zijn de verwachtingen voor de WWDC 2022? Welke aankondigingen gaan er komen en gaat Apple ook nieuwe hardware onthullen?