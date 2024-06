De iPad krijgt in iPadOS 18 allerlei handige nieuwe functies, die vooral op het grotere iPad-scherm goed van pas komen. Van verbeteringen voor het schrijven tot een langverwachte iPad-app: dit is er nieuw in iPadOS 18.

Toen Apple in 2019 voor het eerst de iPad zijn eigen versie van het besturingssysteem gaf met iPadOS, was daar een duidelijke reden voor: meer functie die speciaal zijn ontwikkeld voor en uitsluitend werken op de iPad. Denk aan de vele multitaskingfuncties van de iPad. In de loop der jaren kreeg de iPad met diverse iPadOS-updates nog enkele van deze exclusieve functies die je niet op de iPhone vindt, zoals Stage Manager. In dit artikel kijken we naar alle nieuwe functies van iPadOS 18, de aankomende grote iPad-update, die je alleen op de iPad vindt of vooral op de iPad tot hun recht komen.

#1 Rekenmachine op de iPad

Het heeft lang geduurd. Heel lang. Maar in 2024, 14 jaar na de introductie van de iPad, krijgt Apple’s tablet eindelijk een rekenmachine-app. De nieuwe Rekenmachine-app voor de iPad ziet er nagenoeg hetzelfde uit als op de iPhone en Mac, maar dan aangepast voor het grotere iPad-scherm met ondersteuning voor functies als Split View en Slide Over. Daardoor kan je de rekenmachine naast andere apps gebruiken. Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld je administratie gaat doen. Je hoeft dan dus niet meer je iPhone of een andere rekenmachine erbij te houden.

#2 Math Notes: wiskundige berekeningen schrijven

Op de iPad komen ook de nieuwe Math Notes, ook wel Wiskundenotities genoemd, goed van pas. Je kan namelijk in de Rekenmachine- of Notities-app met de Apple Pencil berekeningen schrijven, waarna de iPad het antwoord zelf uitrekent. En het gaat dan niet alleen om een paar sommetjes met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, want ook met formules kun je de functie gebruiken. Je kunt er zelfs een grafiek bij laten maken en live aanpassingen doen, waarna de iPad automatisch de juiste nieuwe berekening maakt.

#3 Handschrift mooier maken

Als je schrijft met de iPad, kan het soms lastig zijn om je eigen handschrift terug te lezen. Schrijven met een Apple Pencil is toch altijd anders dan met echt pen en papier. In iPadOS 18 voegt Apple een functie toe genaamd Smart Script. Daarmee wordt je eigen handschrift mooier gemaakt, maar wel op zo’n manier dat het nog wel op jouw eigen handschrift lijkt. Je kan me de functie ook getypte tekst plakken in een geschreven notitie, waarna het in geschreven vorm (dus ook met jouw handschrift) in je aantekening verschijnt.

Hoewel het in de beta wel in het Nederlands werkt, zegt Apple dat de functie alleen ondersteund wordt door Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees.

#4 Verbeterde schermdeling (en op afstand bedienen)

Hoe vaak is het je al eens gebeurd dat iemand je belde om te vragen om je te helpen met zijn of haar iPhone of iPad? Bijvoorbeeld het oplossen van een probleem, aanpassen van een instelling of hulp bij het instellen van een app. In iPadOS 18 kun je dankzij SharePlay je scherm delen, maar daarbij kan je nu ook op het gedeelde scherm tekenen. De gene die zijn of haar scherm deelt, ziet dit vervolgens op beeld verschijnen zodat diegene duidelijker ziet waar hij of zij op moet drukken. Als diegene toch meer hulp nodig heeft, kan je hiermee ook op afstand het scherm bedienen.

Hoewel deze verbetering ook op de iPhone te vinden is met iOS 18, denken we dat dit vanwege de tekenfunctie en het grotere scherm het beste tot zijn recht komt op een iPad.

#5 Nieuwe knoppenbalk voor iPad-apps

Veel iPad-apps hebben een knoppenbalk aan de zijkant, in plaats van onderaan zoals op de iPhone. In iPadOS 18 heeft Apple iets nieuws. De knoppenbalk is dan veel dynamischer. Is de zijbalk ingeklapt, dan verplaatst deze zich naar de bovenkant van het scherm als een smalle knoppenbalk. Je kan zelfs vanuit de grotere zijbalk onderdelen toevoegen aan deze knoppenbalk. Je vindt dit in veel standaardapps, zoals de Woning-app.

iPadOS 18: nieuwe knoppenbalk in apps

#6 Vernieuwde documentkiezer

Voor apps als Pages, Numbers en Keynote komt er een nieuwe documentkiezer. Je ziet daarmee meteen wat je recent gemaakte of bewerkte documenten zijn, bekijkt de bestanden die met je gedeeld zijn of je bladert door alle documenten die je hebt. Deze verbetering vind je later dit jaar in Pages, Numbers, Keynote en Swift Playground.

#7 Game Mode op iPad

Vorig jaar introduceerde Apple op de Mac de gamemodus, waarmee de prestaties van de Mac tijdens het spelen van een game optimaal benut wordt. De gamemodus komt dit jaar ook naar iPhone en iPad met iOS 18 en iPadOS 18. Vooral op de extra krachtige iPads, met als meest recente voorbeeld de M4- en M2-modellen, zal dit goed van pas komen. De gamemodus zorgt ervoor dat achtergrondactiviteiten beperkt worden, zodat er genoeg processorkracht over blijft voor een consistent hogere frame rate in games.

#8 Alle vernieuwingen van iOS 18

De iPad krijgt met iPadOS 18 ook alle vernieuwingen van iOS 18. Denk aan het personaliseren van je beginscherm met donkere of gekleurde appicoontjes, maar ook het vrijer in kunnen delen van je beginscherm. Ook het nieuwe Bedieningspaneel komt naar de iPad, in een weergave die 1-op-1 overeenkomt met de iPhone. Apple heeft er helaas niet voor gekozen om van meer schermruimte gebruik te maken voor deze functie. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iPadOS 18.

Lees ook onze artikelen over de beste iOS 18-functies of ons overzicht met nuttige iOS 18-ontdekkingen voor nog veel meer handige functies die bijna allemaal ook naar de iPad komen.

iPadOS 18 is de grote nieuwe iPad-update van 2024. De geschikte toestellen voor iPadOS 18 hebben we in een apart artikel voor je op een rij gezet. De releasedatum van iPadOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iPadOS 18 beschikbaar.