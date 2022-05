Eén veelgehoorde klacht is dat de krachtigste iPads worden gehinderd door de beperkingen van iPadOS. Zo is het niet mogelijk om vensters vrij te bewegen, zoals in macOS gebruikelijk is. Een hint in Apple's WebKit wekt de indruk dat dit gaat veranderen - misschien al in iPadOS 16!

De kansen dat iPadOS 16 een indrukwekkende update wordt, zijn met deze ontdekking iets groter geworden. Om de iPad beter te kunnen gebruiken voor productiviteitstaken zou het helpen als de vensters zweven en in grootte aangepast kunnen worden, zoals op een Mac. Omdat beide besturingssystemen (macOS en iPadOS) steeds meer naar elkaar toegroeien, moet dat op termijn best haalbaar zijn. Een ontwikkelaar heeft nu bewijs gevonden dat zwevende iPad-vensters er mogelijk aan komen. In de browser engine voor de iPhone en iPad zitten hints. Als het inderdaad zo is, zouden we de aankondiging al vrij spoedig kunnen verwachten, namelijk bij de onthulling van iPadOS 16 op de WWDC 2022.



Professionele iPad-gebruikers zouden graag zien dat de tablet zich meer als een Mac gedraagt. Terwijl Microsoft met de Surface een hybride apparaat uitbrengt, houdt Apple vast aan een strikt onderscheid: de iPad heeft een touchscreen en een vaste rangschikking van vensters, die je alleen met Split Screen iets kunt aanpassen. Met Slide Over kun je vensters iets over elkaar schuiven, maar dat is voor veel mensen niet voldoende.

Ontwikkelaar Steve Troughton-Smith ontdekte in WebKit aanwijzingen voor een nieuwe multitasking-modus in iOS, waarmee je de grootte van vensters vrij kunt aanpassen. Eerder waren er al geruchten dat iPadOS 16 een nieuwe multitasking-interface gaat krijgen en een geruchtenlekker vertelde dat ondersteuning voor zwevende vensters in ontwikkeling is. Het is alleen nog de vraag of het in juni klaar is om aan het grote publiek te tonen.

I know better than to get excited about improvements to iPad, because we’ve been burned so many times… But WebKit just added infrastructure for a ‘multitasking mode’ on iOS that sure looks like it’s a system toggle that enables freely-resizable windows https://t.co/NBNGhHiaxB — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) May 26, 2022

Als het waar is, zou het een grote verbetering voor iPadOS betekenen. WebKit is de browser engine die Apple gebruikt voor Safari en die ook door third party-browsers gebruikt moet worden. De code is open source, waardoor Troughton-Smith alle ins en outs kon bestuderen. Zo ontdekte hij de tekst: “Adjust some viewport behaviors when multitasking mode is enabled”. Volgens hem is deze multitasking-modus in runtime te wijzigen, zodat apps in en uit deze modus kunnen gaan tijdens het gebruike. Dit zou kunnen lijken op de ’tablet modus’ in Windows 10, waarbij je op elk moment kunt wisselen tussen bediening via het touchscreen en met muis en toetsenbord.

Troughton-Smith is wel op zijn hoede: er waren al wel vaker aanwijzingen, maar die kwamen nooit uit. Gaat Apple het wel doen, dan zijn er allerlei nieuwe varianten van de iPad mogelijk, zoals met groter scherm of een laptop die op iPadOS draait. Misschien zelfs een desktop of externe monitor op iPadOS.

Genoeg reden om op 6 juni klaar te gaan zitten voor de WWDC livestream, zodat je zelf kunt meemaken welke verbeteringen er voor de iPad aan komen. En natuurlijk doen we ook op iCulture nauwgezet verslag.