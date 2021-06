In iPadOS 15 vinden we een aantal interessante nieuwe functies die speciaal voor de iPad gemaakt zijn. In deze round-up hebben we de beste iPadOS 15 functies voor je op een rij gezet.

De verwachtingen voor iPadOS 15 waren hooggespannen. Zoals bij de review van de iPad Pro 2021 wel bleek, wordt de kracht van de iPad nog niet volledig benut door de software. Of daar met iPadOS 15 daadwerkelijk verandering in komt is nog te vroeg om te zeggen, maar wat we wel weten is dat er een aantal iPad-specifieke verbeteringen aan zitten te komen. In deze round-up hebben we onze favoriete iPadOS 15 functies op een rij gezet.

#1 Verbeterde multitasking

De verbetering waar het meest op gehoopt werd, was een nieuwe manier voor multitasking op de iPad. Apple heeft daarvoor een nieuwe knop toegevoegd, bovenaan het scherm. Door daar op te tikken, kun je meteen kiezen voor een extra app in bijvoorbeeld Split View of Slide Over-weergave. Zodra je één van de twee kiest, verschuift de huidige app naar rechts en keer je terug naar het beginscherm om een tweede app te kiezen. Dat is een stuk eenvoudiger dan het verslepen van apps vanuit je Dock zoals dat nu nog werkt. Ook het wisselen van één van de apps in multitasking is makkelijker: je hoeft alleen maar van boven naar beneden te vegen op één van de apps om te wisselen.

Helaas heeft Apple aan de werking van multitasking verder weinig veranderd. Je kunt nog steeds slechts twee apps tegelijk in Split View openen en ook kun je vensters van apps niet zelf aanpassen. Apple heeft dus alleen de manier van activeren onder handen genomen, zonder de functie op al teveel manieren uit te breiden.

Iets anders nieuws is ook de Shelf, in het Nederlands de Appstrip genaamd. Dit is een nieuwe manier om meerdere vensters van dezelfde app te bekijken. Dit kon al in iPadOS 13, maar het overzicht van geopende vensters zie je nu in een Appstrip onderaan het scherm.

#2 Center Window

Apple heeft wel een nieuwe functie genaamd Center Window geintroduceerd. Sommige apps ondersteunen deze functie, waarbij een bepaald scherm van de app uitvergroot wordt in een apart venster. Je kan op deze manier bijvoorbeeld een e-mail uitvergroot openen, terwijl de app in Split View staat met Safari. Datzelfde kan ook met een notitie in de Notities-app. Zo’n Center Window fungeert nagenoeg hetzelfde als een gewone app, maar dan fullscreen in het midden van het scherm, voor bijvoorbeeld twee apps in Split View. Het voordeel is dat het scherm veel groter is dan bij Slide Over. Een nadeel is wel dat je de apps in de achtergrond niet kan gebruiken tot je het Center Window wegschuift.

#3 Appkiezer verbeterd

De Appkiezer heeft in het kader van de multitasking ook een update gekregen. Apps die Split View ondersteunen kun je nu namelijk verslepen om Split View te activeren. Je hoeft alleen maar een app uit de Appkiezer te slepen over een andere app om de Split View-weergave te starten. Op diezelfde manier kun je apps in de Split View-weergave ook stoppen, simpelweg door ze los te slepen.

#4 Nieuwe toetsenbordkoppelingen

Als je een hardwarematig toetsenbord gebruikt met je iPad, vind je nieuwe opties voor snelkoppelingen. Door de Command-knop intedrukt te houden, bekijk je alle snelkoppelingen van een app. Nieuw is dat je onderaan ook kan bladeren tussen verschillende mogelijkheden binnen de app en je kunt ook de multitaskingfuncties gebruiken met het toetsenbord. Je hoeft dan niet meer met je vinger op het scherm te vegen als je voornamelijk via het toetsenbord werkt. Tot slot kan je de tab-knop gebruiken om tussen onderdelen te wisselen, bijvoorbeeld in de Instellingen-app.

#5 Widgets op je beginscherm

Al sinds iOS 14 kun je op je iPhone widgets op je beginscherm zetten, maar om onduidelijke redenen heeft Apple deze functie pas in iPadOS 15 naar de iPad gebracht. Je kan nu net als op de iPhone de widgets (bijna) overal op het beginscherm van de iPad zetten. Nieuw is ook de ultragrote widget, die een stuk breder is en daardoor meer gebruikmaakt van het grotere scherm van de iPad. De TV-app heeft bijvoorbeeld zo’n hele brede widget, waar je al je volgende films en series van je kijklijst kan bekijken. Ook Game Center heeft zo’n grote widget, om te zien wat je vrienden spelen.

#6 Beginschermen verbergen

Over beginschermen gesproken: je kan nu eindelijk ook op de iPad beginschermen verbergen. Dat kon voorheen alleen op de iPhone, maar de functie maakt ook de overstap naar het grotere iPad-scherm. Ook kun je net als in iOS 15 je beginschermen rangschikken of meteen verwijderen, waarna de apps van dat scherm verplaatst worden naar de appbibliotheek.

#7 Appbibliotheek

Want ja, ook de Appbibliotheek maakt de overstap naar de iPad. De werking is hetzelfde als op de iPhone: de apps zijn automatisch in gedeeld in mapjes, zodat niet alles op je beginscherm hoeft te staan. Maar het verschil is wel dat de plek van de nieuwe bibliotheek. Op de iPhone staat deze helemaal rechts, maar op de iPad vind je hem rechtsonder in je Dock. Met een tik op dit icoontje bekijk je je complete appbibliotheek, met daarin alle apps die op je iPad geïnstalleerd staan.

#8 Apps maken in Swift Playgrounds

Swift Playgrounds is Apple’s app waarmee kinderen leren programmeren in Swift. Maar in iPadOS 15 krijgt de app meer mogelijkheden. Je kan leren coderen en echte apps bouwen in SwiftUI, de toegankelijkere codeermethode voor het bouwen van apps. Het unieke daaraan is dat de app die je met Swift Playgrounds gemaakt hebt, meteen kunt indienen bij de App Store. Het is daarmee voor het eerst dat je op de iPad zelf apps kunt bouwen, zonder dat je dus Xcode op een Mac nodig hebt.

#9 Safari krijgt een nieuw design

Safari is één van de vele apps in iPadOS die een nieuw likje verf krijgt, maar de standaardbrowser wilden we toch nog even apart uitlichten. Net als op de Mac in macOS Monterey krijgt Safari een geheel nieuw design, met een simpelere knoppenbalk waar de tabbladen naast de adresbalk staan. Er is daardoor meer ruimte voor de website. Een leuk detail is dat de balk bovenaan de kleur aanneemt van de website. Andere functies in Safari zijn het groeperen van tabbladen en het gebruik van extensies. Je kent de Safari-extensies misschien al van de Mac, maar ze komend dus ook naar de iPad (en iPhone).

#10 Universal Control

Voor deze iPadOS 15-functie heb je ook een Mac met macOS Monterey nodig. Universal Control laat je je iPad bedienen met de muis die aan je Mac gekoppeld is. Je zet je iPad naast je MacBook en je verplaatst je cursur van je Mac-scherm gewoon naar de iPad. Je kan daarmee content verslepen, bijvoorbeeld een foto in een fotobewerkingsapp op je iPad in een document in Pages op je Mac. Je iPad en Mac werken daardoor veel beter samen, zonder dat je een kabel hoeft aan te sluiten of instellingen hoeft aan te passen.

#11 iPhone-apps in landschapsweergave

Een fijne verbetering als je nog iPhone-apps op je iPad gebruikt: de apps draaien nu mee met hoe je je iPad vasthoudt. Dat betekent dus dat een app ook goed getoond kan worden als je je iPad horizontaal vasthoudt. Normaal gesproken werd een app alleen getoond in de portretstand van je iPad, maar daar is dus in iPadOS 15 verandering in gekomen. Dat is wel zo fijn, zeker bij apps die nog geen iPad-versie hebben (*kuch* Instagram *kuch*).

#12 Overige verbeteringen van iOS 15

iPadOS 15 biedt daarnaast nog bijna alle verbeteringen die je ook in iOS 15 vindt. Denk aan Livetekst, de nieuwe Focus-functie, verbeterde notificaties, vernieuwde Spotlight, nieuwe look voor Apple Kaarten, nieuwe functies in iMessage en nog veel meer. Lees daarom ook onze artikelen met de beste iOS 15-functies en de handige iOS 15-ontdekkingen.

Meer over iPadOS 15

iPadOS 15 is de grote update voor de iPad van 2021. Wil je weten of jouw iPad geschikt is voor iPadOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iPadOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!