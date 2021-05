iCulture Vandaag: dit was vrijdag 7 mei 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 7 mei 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We sluiten de week af met een vooruitblik op iPadOS 15, met de meest recente verwachtingen en onze wensen. Wat wil jij zien van deze update, die over een maand al onthuld wordt? Verder hebben we de Elago Charging Stand MS3 en MS4 getest, lees je een nieuw kleurrijk gerucht over nieuwe MacBooks en een knutselwerkje van een enthousiaste AirTag-gebruiker!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Hoe kun je wifi-problemen met de Apple TV oplossen? We laten het je zien.

Alles wat je kan doen met de Terminal op de Mac lees je hier. Maar pas wel op met wat je doet!

Wist je dat je sinds iOS 14.5 ook je geschatte aankomsttijd van Apple Kaarten kan delen als je een route wandelt?

Accessoires en devices

We hebben een review van de Elgao Charging Stand MS3 en MS4 voor MagSafe gepubliceerd, waarin we onze ervaringen met de houder/lader met je delen.

Apps

Apps, diensten of handige tips: deze tips voor Moederdag kunnen je inspiratie geven.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan: