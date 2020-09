Wil je voor het weekend een ander Niet storen-schema, omdat je bijvoorbeeld uitslaapt? In deze tip lees je hoe je Niet storen per dag anders kunt instellen, zodat je schema zich automatisch aanpast aan de dag.

Niet storen schema per dag instellen

iPhone-gebruikers zetten hun iPhone ‘s nachts vaak op Niet storen, zodat je gedurende de nacht niet wakker gemaakt wordt door oplichtende schermen van binnenkomende mailtjes, WhatsApp-berichten en andere meldingen. In de instellingen van de iPhone kun je Niet storen gepland in laten schakelen, zodat je bijvoorbeeld van 23:00 tot 07:00 niet gestoord wordt. Maar het nadeel hiervan is dat je dit niet per dag kan specificeren. Dat betekent dat Niet storen ook op zaterdagochtend weer om 07:00 uitgeschakeld wordt, terwijl je misschien juist wil uitslapen van je avondje stappen. Gelukkig kun je toch eenvoudig een Niet storen schema per dag instellen, met bijvoorbeeld een langere tijd in het weekend.

Niet storen per dag instellen: zo kies je een Niet storen schema voor het weekend

Om Niet storen per dag in te kunnen stellen, moet je gebruikmaken van de nieuwe slaapfuncties van de Apple Watch en iPhone. Je stelt dan een tweede Niet storen-schema voor het weekend in. Volg deze stappen:

Ongeacht of je een Apple Watch hebt of niet, kun je de Niet storen per dag eenvoudig instellen. Het is dus niet verplicht om een Apple Watch te hebben. Open eerst de Gezondheid-app op je iPhone. Scroll in het overzicht naar Slaap of Configureer Slaap. Tik op Aan de slag. Zie je het niet, tik dan op het Gegevens-tabblad en gebruik de zoekfunctie om te zoeken naar Slaap. Tik daar dan alsnog op Configureer Slaap.

Tik op Volgende en stel eventueel een slaapdoel in. Dit slaapdoel is niet relevant voor je Niet storen schema. Stel nu je eerste schema in. Selecteer bijvoorbeeld de Niet storen dagen voor doordeweeks. Zorg dat maandag tot en met vrijdag blauw zijn. Draai het witte vlak zo dat dit valt tussen het tijdstip waarop je Niet storen ingeschakeld wil hebben (bijvoorbeeld 23:30 tot 07:30). Wil je een kortere Niet storen-schema, versleep dan de uiteinde van het witte deel om het slaapdoel kleiner te maken. Stel eventueel een wekker in. Het is niet verplicht om de wekkerfunctie te gebruiken. Tik op Voeg toe. Je ziet nu een melding dat voor sommige dagen geen schema ingesteld is. Tik op Voeg een schema toe voor andere dagen.

Kies nu de zaterdag en zondag en stel een tijd in waarop bedtijd in moet gaan (en je iPhone en Apple Watch dus op Niet storen gaan). Wil je geen wekker zetten, zet dit dan uit. Tik op Voeg toe. Tik op Volgende en zet in het volgende scherm de slaapmodus aan. Selecteer eventueel een tijdstip voor de Ontspan-functie. Deze gaat in op het aangegeven tijdstip voordat je slaapschema ingesteld is. Dan is ook meteen Niet storen actief. Je ziet nu een overzicht van je ingestelde schema’s. Tik op Gereed om dit op te slaan.

Verschil met gewone geplande functie

Op deze manier gaat Niet storen automatisch aan op de door jouw gekozen schema’s, waarbij je zelf kan kiezen op welke dagen dit moet. Dit komt ook van pas als je bijvoorbeeld een dag in de week vrij bent en iets langer wil slapen. Vergeet niet om je eventuele eigen geplande Niet storen-schema uit te schakelen via Instellingen > Niet storen > Gepland.

Het enige nadeel van deze functie is dat je iPhone ook wat meer geblokkeerd wordt zodra je bedtijd-tijdstip ingegaan is. Je ziet dan een Welterusten-scherm en moet eerst op Sluit tikken voordat je je iPhone kan gebruiken. Je Apple Watch gaat bovendien ook in de slaapmodus, mocht je die hebben.

De gewone Gepland-functie van Niet storen laat je alleen een standaard schema instellen die elke dag geldt. De iPhone maakt dan geen onderscheid tussen dagen waarop je langer ongestoord wil uitslapen. Door de stappen hierboven te volgen, stel je een eigen schema op maat in.