Is de huidige iPad Air voor jou te klein? Dan is er wellicht goed nieuws, want Apple zou werken aan een grotere iPad Air van 12,9-inch.

De iPad Pro is het enige model dat in twee formaten beschikbaar is, maar als we Digitimes mogen geloven gaat daar verandering in komen. Gaat de iPad Air nóg meer op de iPad Pro lijken? Daar lijkt het wel op als dit gerucht klopt. Bronnen stellen dat een nieuwe iPad Air met een 12,9-inch formaat uitgebracht wordt, naast het formaat dat we al kennen.

‘Grotere 12,9-inch iPad Air, zonder mini-LED’

12,9-inch is even groot als de huidige grootste iPad Pro. Maar dat betekent niet dat de grotere iPad Air (als die er komt) qua scherm identiek wordt aan de grootste iPad Pro. Digitimes stelt namelijk dat het niet om een mini-LED display gaat zoals bij de iPad Pro, maar om hetzelfde LCD-display als in de huidige iPad Air. Verder details geeft Digitimes nog niet, maar binnenkort zou er wel meer informatie beschikbaar moeten zijn.

Als Apple inderdaad een grotere iPad Air gaat uitbrengen, lijkt het waarschijnlijk dat deze naast de huidige 10,9-inch iPad Air uitgebracht wordt. We verwachten dat functies als ProMotion (die we kennen van de iPad Pro) niet naar de grotere iPad Air komen. Op deze manier kan Apple nog genoeg onderscheid bieden tussen de modellen. Een grotere iPad Air zou daarom vooral mensen aantrekken die een zo groot mogelijke iPad willen, zonder de extra pro-functies van de iPad Pro.

Deze tactiek gebruikt Apple ook al bij de iPhones. Sinds vorig jaar heeft Apple ook weer een Plus-model, dat even groot is als de grootste iPhone Pro Max. Dat model is ook vooral bedoeld voor iedereen die een groot scherm wil, maar de extra functies niet nodig heeft. Ook daar is er wel kwaliteitsverschil in het display: de iPhone Pro Max heeft ProMotion en always-on, terwijl de iPhone Plus dat niet heeft.

Dit gerucht komt een week na het bericht dat Apple aan twee nieuwe iPad Air-modellen zou werken. Dit waren dan ook de eerste geruchten over een iPad Air 6, al is nog de vraag wanneer deze nieuwe iPad Air precies verschijnt. Er gingen geruchten dat Apple deze week nieuwe iPads zou aankondigen, maar dat is niet gebeurd. Het bleef bij de nieuwe Apple Pencil met usb-c.