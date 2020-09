Het is bijna tijd voor een nieuw Apple-event! In dit artikel kun je met andere iCulture-lezers je mening delen en discussiëren over de nieuwe september 2020 aankondigingen van Apple.

Traditioneel gezien houdt Apple in september altijd het grote iPhone-event. Dit jaar is alles allemaal net even anders. In plaats daarvan houdt Apple vanavond om 19:00 Nederlandse tijd een apart september 2020-event voor andere producten, zoals de nieuwe iPad Air 2020 en Apple Watch Series 6. In dit artikel kun je je ei kwijt over alle aankondigingen die Apple tijdens het event gaat doen. Wat vind jij van de nieuwe producten?



Let op: nog geen iPhones Apple gaat vermoedelijk nog geen nieuwe iPhones aankondigen. Die aankondiging verwachten we pas in oktober, tijdens een apart (nog niet aangekondigd) iPhone-event. Dit artikel is dus vooral een plek om te praten over de aankondigingen die Apple wél gaat doen.



Praat mee: Apple’s september 2020 aankondigingen

Tijdens het event, dat om 19:00 Nederlandse tijd van start gaat, presenteert Apple een aantal nieuwe producten. In het kort zijn dit de belangrijkste verwachtingen:

Lees ook onze uitgebreide verwachtingen op het september 2020-event.

Bekijk ook Verwachtingen Apple september 2020-event: onze vooruitblik Apple houdt vandaag een event waar nieuwe producten aangekondigd gaan worden. Wat zijn de verwachtingen voor Apple's september-event van vandaag, 15 september? Welke aankondigingen kun je verwachten? In deze grote vooruitblik lees je alles.

Ben jij van plan om één van deze producten op korte termijn aan te schaffen? Of is er nog iets anders waar je op hoopt? Laat het ons weten in de reacties!

Kijk live mee vanaf 19:00 vanavond

Om 19:00 trapt Apple het september 2020-event af. Tijdens een van tevoren opgenomen presentatie onthullen Tim Cook en andere Apple-kopstukken de nieuwste producten. Er zijn diverse manieren om naar de livestream van het Apple-event te kijken.

Volg ook onze hub voor Apple’s september 2020-event, waarin je je nu alvast warm kan draaien met toffe wallpapers. Tijdens de presentatie houden we op deze pagina ook de liveblog bij en achteraf lees je daar de samenvatting of kijk je het event terug, mocht je het gemist hebben.