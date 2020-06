Het Magic Keyboard voor de iPad Pro is misschien wel de grootste verrassing tot nu toe, als je naar aangekondigde Apple-producten kijkt. De nieuwe MacBooks zagen we aankomen en over de iPhone SE werd zelfs al jarenlang gepraat. Maar dat Apple met een zwevend toetsenbord voor de iPad zou komen, was voor veel mensen een verrassing. Maar stel nou dat Apple het Magic Keyboard ook voor andere iPad-modellen gaat uitbrengen? De iPad Air 2020 komt dan het meest in aanmerking.



Eerder zagen we al dat de iPad Air eigenschappen van de voormalig iPad Pro overnam. De 10,5-inch iPad Air 3 is in feite gebaseerd op de 10,5-inch iPad Pro van twee jaar eerder. Voor gebruikers is dat alleen maar gunstig: je krijgt een voormalig topmodel en functies waar je voorheen bijna duizend euro of meer voor moest betalen, zijn nu bereikbaar voor een veel grotere groep. Die truc zou Apple opnieuw kunnen toepassen bij de iPad Air 2020, die in de loop van dit jaar aangekondigd kan worden.

Apple nam dit jaar al een flinke stap door volledige muis- en trackpad-ondersteuning te gaan bieden in iPadOS. Voor de iPad Air zou je de Logitech Combo Touch kunnen kopen, een toetsenbordhoes met ingebouwde trackpad. Maar dan heb je niet de ervaring van ‘echte’ toetsen.

in my dream Magic keyboard not only for the iPad Pro — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 11, 2020

Een probleem is wel de prijs. Mensen die een iPad Pro kopen zijn misschien bereid om meer dan 300 euro uit te geven voor een toetsenbord. Maar bij de goedkopere modellen ligt dat lastiger. Apple zou flink wat aan de prijs moeten doen om het interessant te maken voor een grotere doelgroep. De standaard iPad kost momenteel rond de €350 terwijl het Magic Keyboard vanaf €340 te koop is. Een toetsenbordhoes voor alleen de iPad Air zou een eerste stap kunnen zijn, zeker omdat deze al beschikt over een Smart Connector.

De naam L0vetodream is de afgelopen tijd wel vaker opgedoken bij gelekte info. Vaak gaat het om producten die nog niet officieel zijn aangekondigd, dus het is lastig te voorspellen of het klopt. L0vetodream lekte ook een moederboard voor de iPhone 12, dat er geloofwaardig uit zag. Maar in dit geval houdt de geruchtenlekker wat meer een slag om de arm, door niet te beweren dat het bestaat, maar te zeggen dat het een droom is.