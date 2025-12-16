In een groot lek bij Apple zijn verschillende nieuwe iOS-functies gelekt. Een aantal grote nieuwe functies komen dit voorjaar in iOS 26.4 al beschikbaar.

Terwijl iOS 26.2 net van de band is komen rollen en iOS 26.3 alweer in de pijplijn zit, gaan de geruchten alweer voluit over de aankomende updates. Veel van de nieuwe gelekte functies zouden al in iOS 26.4 het levenslicht moeten zien, maar er is er ook een aantal nieuwe functies naar voren gekomen voor de langere termijn. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Deze functies komen naar iOS

In de ontdekte broncode van een vroege versie van iOS 26 is een aantal nieuwe functies gevonden die in toekomstige iOS-updates naar je iPhone gaan komen.

#1 Vernieuwde Siri

De belangrijkste functie in iOS 26.4 wordt toch wel de vernieuwde versie van Siri – die origineel al in iOS 18 moest verschijnen. Deze vernieuwde versie van Siri moet meer persoonlijk worden en wordt aangestuurd door Google Gemini.

Deze versie van Siri speelt meer in op persoonlijke resultaten, waarbij contextgevoelige informatie je meer relevante antwoorden geeftr. Daarnaast gaat Siri ook afhankelijk van de inhoud van je scherm vragen beantwoorden. Ten slotte wordt het ook mogelijk om in-app acties uit te voeren met Siri, waardoor je sneller instellingen kan aanpassen en specifieke taken uitvoeren.

Bekijk ook ‘Vernieuwde Siri komt in het voorjaar van 2026 met iOS 26.4’ Vorig jaar tijdens WWDC 2024 kondigde Apple een flinke upgrade aan voor Siri, die dit jaar in een update van iOS zou moeten komen. Nadat deze is uitgesteld lijkt er nu licht aan het einde van de tunnel.

#2 Health+ virtuele gezondheidscoach

De Gezondheid‑app krijgt volgens bronnen in iOS 26.4 een groot herontwerp met heldere categorie‑indeling en eenvoudiger loggen van metingen. Dat maakt dagelijkse registratie (slaap, voeding, vitale waarden) minder omslachtig en inzichten sneller zichtbaar. Daarbij komt ook een nieuw abonnement beschikbaar namelijk Health+. Deze dienst krijgt een AI-assistent die trends in je gezondheidsgegevens duidt en persoonlijke adviezen geeft aan de hand van je gegevens.

Bekijk ook ‘Apple werkt aan betaalde dienst Health+ met virtuele gezondheidscoach’ Apple wil binnenkort een nieuw abonnement introduceren: Health+. Hiermee wordt je iPhone een virtuele gezondheiscoach. Dit is er tot nu toe bekend over de dienst.

#3 AutoFill creditcardgegevens in apps van derden

Ook gaat Apple het invullen van betaalkaartgegevens eenvoudiger maken. Als je kaartgegevens in Wachtwoorden bewaart, kun je deze vanaf iOS 26.4 mogelijk ook automatisch laten invullen in apps van derden. Dat verlaagt frictie bij afrekenen en beperkt handmatig overtypen. Naar verwachting wordt dit streng afgeschermd met on‑device verificatie en duidelijke toestemming prompts, zodat privacy en misbruikpreventie gewaarborgd blijven.

#4 Een Sports-tier in Apple TV

Ook wordt er in deze leaks gesproken over een ‘Sports Tier’, waarmee geduid wordt op een meer centrale plek voor voor de sportbeleving in Apple TV. Doordat Apple – vooral in de Verenigde Staten – steeds meer uitzendrechten (zoals F1, MLS en MLB) weet te bemachtigen, willen zij dit een meer prominente plek geven.

#5 Mappen in Freeform

Apple’s Freeform is in iOS 26.4 ook aan de beurt voor een kleine upgrade. Zo is het de bedoeling dat gebruikers in deze app kunnen gaan werken met mappen, om zo structuur te brengen in canvassen en projecten. In teams betekent dit dat je sneller brainstorms, moodboards en gedeelde whiteboards kan terugvinden. Ook helpt het de informatiearchitectuur op orde te houden, wat op den duur weer zorgt voor een vermindering van ruis.

#6 New validity system

De leak wijst op een validatiesysteem dat de integriteit van het apparaat controleert vóórdat je inlogt met Apple Account of iCloud. Dit kan helpen tegen gecompromitteerde systemen of verdachte configuraties en verhoogt zo de beveiliging rond accounttoegang, met name bij herstelprocessen of nieuwe toestellen.

#7 Nieuwe AirPods-functies

Ook de AirPods krijgen mogelijk in iOS 26.4 een handige nieuwe functie rondom het zoeken van deze oordopjes. Zo wordt het mogelijk om nauwkeuriger te zoeken in buitenlocatie, waarbij je duidelijk kan zien waar je AirPods zich bevinden. Dit werkt op dit moment nog niet vlekkeloos, doordat er makkelijk ruis ontstaat. Het is verder ook nog niet duidelijk met welke modellen van AirPods dit zou gaan werken, al lijkt het voor de hand liggend dat dit zou werken op de AirPods Pro 3, doordat deze ook in combinatie met een iPhone 16 of iPhone 17 nauwkeuriger gevonden kunnen worden.

Meer nieuwe functies

Naast de zeven hierboven genoemde functies werkt Apple achter de schermen aan kleinere, maar relevante toevoegingen. De volgende hints zijn in deze leaks gevonden:

Live Captions – Gelabeld als ‘LiveCaptionsForAll’; de exacte invulling is nog onduidelijk. Achtergrondgeluiden – Apple werkt aan een geüpdatete versie; ‘Version 2’ komt eraan. macOS-toetsenbord – VoiceOver krijgt volledige toetsenbordtoegang en er komt een grotere lettertype‑range. Vergrootglas – Aankondiging van trappen, ‘Zoek mijn’-item in beeld en herkenning van handpose (bijv. opgestoken hand). Live Luisteren – Apple Watch kan live meeluisteren en je kunt 30 seconden terugspoelen. Tilt to Scroll – Scrollen door een apparaat te kantelen; het betreffende apparaat is nog niet gespecificeerd. CallKit – Vermelding van een Push-to-Talk‑optie. ConversationKit – ‘Experimental_CallScreening_LiveActivity’ kan duiden op Call Screening als Live Activiteit in iOS. FinHealth – Functies rond uitgavenpatronen, transacties terugzoeken en uitgavenoverzichten; waarschijnlijk gelinkt aan Apple Card of Apple Pay. Mail – ‘CatchUpHighlightsV2’ wordt genoemd met een datum in de winter van 2025, mogelijk pas later beschikbaar. Podcasts – In CarPlay een Home‑Siri‑optie voor slimme huisacties; een ‘Connected Subscriptions’-instellingenpagina; een vertaalknop voor transcripties; tik op een vertaald alinea‑blok om het te laten voorlezen. Vision Pro-stickers – Op visionOS stickers maken met effecten en eigen emoji‑creatie. Dagboek – Naast suggesties komen er doorvraagprompts in de Dagboek‑app. Wallet – Meldingen voor aankomende bank‑ en Apple Card‑betalingen; een WWDC 2026‑string wijst op mogelijke aankondiging tijdens WWDC 2026. Foto’s – Vermeldingen van gedeelde foto’s en collecties in de Foto’s‑app.

Er zijn ook enkele functies opgedoken die mogelijk bedoeld zijn voor aankondiging tijdens de WWDC 2027 en daarmee dus misschien pas met iOS 28 beschikbaar komen:

sleepCloudKitManatee sleepCloudKitSync sleepOnIpad sleepOnMac

Het lijkt er dus op dat de functies voor slaaptracking ook beschikbaar komen op Mac en iPad, zodat je mogelijk op die apparaten alle resultaten van je slaaptracking kan bekijken.

Ook nieuwe Apple-apparaten in aantocht

In dezelfde leak worden er ook nog een aantal onaangekondigde producten benoemd. Zo wordt er gesproken over ene onbekende smart home-accessoire, wat heel goed kan duiden op het nog aan te kondigen slimme scherm van Apple. Ook de AirTag 2 passeert te revue en onder andere het nieuwe model van het Studio Display wordt genoemd. Al deze producten worden in de loop van 2026 verwacht. moeten allemaal in 2026 verschijnen. Wij hebben alle gelekte producten nog eens op een rijtje gezet.