Google Chrome op iOS krijgt data import voor Safari

Het is met Apple's Safari niet altijd even makkelijk om je data te exporteren en importeren in een andere browser, maar binnenkort is dit dankzij een nieuwe versie van Chrome toch mogelijk.
Google brengt een handige importoptie naar Chrome op de iPhone. Vanaf Chrome 145 (nu in beta) kun je bookmarks, je browsegeschiedenis en opgeslagen wachtwoorden uit Safari overzetten naar Chrome, direct op je iPhone. Dat scheelt gedoe via de desktop en maakt overstappen eenvoudiger.

Wat houdt de Chrome data-import in?

In de meest recente TestFlight-versie van Google Chrome voor iOS (versie 145) is een nieuwe functie ontdekt waarmee je Safari-gegevens rechtstreeks naar Chrome kunt overzetten vanaf je iPhone. Voorheen kon dat alleen via een Mac, maar dat is niet langer een vereiste.

Door Apple’s strikte privacyregels kan Chrome data niet direct uit Safari ophalen, dus gebruikt Google een omweg: je exporteert je Safari-gegevens naar een zip-bestand op je iPhone en importeert dat vervolgens in Chrome. Vooraf toont Chrome precies welke items worden binnengehaald (zoals bladwijzers, browsegeschiedenis en wachtwoorden), en na afloop kun je het zip-bestand laten verwijderen als extra privacymaatregel.

Zo zet je je Safari-gegevens over naar Google Chrome

De import gebeurt lokaal op je iPhone. Chrome toont precies welke onderdelen worden overgezet en biedt aan om het exportbestand te wissen. Wie zijn data liever niet bij Google onderbrengt, kan uiteraard bij Safari blijven; deze functie is bedoeld voor wie bewust wil migreren. Om dit te doen volg je deze stappen (vanaf Chrome 145):

  1. Update naar Chrome (versie 145).

  2. Exporteer in Safari je data naar een zip-bestand op je iPhone via Instellingen > Apps > Safari > Exporteer.

  3. Open Chrome en kies de nieuwe importoptie in de instellingen.

  4. Selecteer het zip-bestand en bevestig de import.

  5. Vervolgens kan je ervoor kiezen om Chrome het zip-bestand te laten verwijderen voor extra privacy.

De functie is vooralsnog alleen beschikbaar in de TestFlight-betaversie van Google Chrome (145), maar volgens Google verschijnt dit binnen afzienbare tijd ook in de reguliere iOS-versie van Chrome. Safari heeft bovendien diverse ingebouwde privacyfeatures, zoals het Privacyrapport dat laat zien hoeveel websites trackers gebruiken om je te volgen.

