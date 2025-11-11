Volgens Mark Gurman werkt Apple voor iOS 27 aan een aantal grote nieuwe AI-functies. Zo krijgt Siri een visuele redesign, komt er een AI-aangedreven webzoektool en komt er een slimmere Gezondheid-app. Hiermee zet Apple nog meer in op Apple Intelligence en de mogelijkheden daarvan. Wat al deze functies voor jou betekenen leggen we uit.
Siri, AI-zoeken en meer gezondheid
Gurman heeft het er nu dus over dat er een drietal grote AI-gerelateerde functies in iOS 27 komt. Allereerst heeft hij het over Siri. Waar deze in iOS 26.4 naar verluidt de grote inhoudelijke upgrade krijgt, waarbij de assistent slimmer en persoonlijker wordt, krijgt deze in iOS 27 een grote visuele redesign. Zo krijgt Siri een visuele ‘persoonlijkheid’ die doet denken aan het gezicht van Finder, die ook het gezicht moet worden van Apple’s slimme scherm.
Daarnaast werkt Apple volgens Gurman ook aan een AI-gestuurde zoekervaring op de iPhone. Hoewel er niet veel over bekend is zou het gaan over een geïntegreerde tool die zoekopdrachten intelligenter interpreteert en ze samenvat. Hierbij kan je denken aan contextuele antwoorden, waarbij je minder hoeft door te klikken omdat je het antwoord meteen op je scherm voorbij ziet komen.
Tot slot werkt Apple ook door aan de Gezondheid‑app. Volgens Gurman krijgt de Gezondheid‑app een nieuw Health+‑abonnement met een AI‑agent die je helpt je gezondheid te managen. Je kunt rekenen op persoonlijke inzichten op basis van je gezondheidsdata, coachende tips en proactieve suggesties rond slaap, beweging en medicatie.
Wanneer komt iOS 27?
Hoewel iOS 26 pas een aantal maanden uit is, wordt er alweer druk gespeculeerd over alle nieuwe functies van iOS 27. Apple zal deze ongetwijfeld weer op de WWDC 2026 aankondigen, zoals het bedrijf dat de afgelopen jaren ook gedaan heeft. Dan volgt er een zomer vol testen en komt deze in het najaar van 2026 uit, tegelijkertijd met de nieuwe iPhone-modellen.
Apple Intelligence en AI van Apple
Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence is sinds het najaar van 2024 beschikbaar in het Engels. Sinds november 2025 is Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar.
