Apple zet op de iPad al jaren in op multitasking, maar daarbij blijf je als iPhone gebruiker maar achterlopen. Daar komt nu verandering in: er zou in iOS 27 een split screen-functie naar de iPhone komen.

De iPhone krijgt eindelijk split screen. Leaker Fixed Focus Digital meldt dat Apple in iOS 27 de mogelijkheid toevoegt om twee apps naast elkaar te gebruiken – een functie die op de iPad al jaren standaard is. Hoe dat in zijn werk moet gaan leggen we uit.

‘Split screen in iOS 27’

De bron heeft het over de functie ‘Parallel View’ en stelt gebruikers in staat twee apps naast elkaar te gebruiken. De naam verwijst naar een vergelijkbare functie in HarmonyOS van Huawei, waarbij apps automatisch worden aangepast aan een breed scherm – zonder dat ontwikkelaars hun app hoeven te verbouwen.

De komst van de iPhone Fold maakt zo’n oplossing meer urgent. Het binnenste scherm meet naar verwachting zo’n 7,8 inch, vergelijkbaar met een iPad mini. Mark Gurman schreef in maart al dat iOS 27 twee apps naast elkaar zou ondersteunen op het vouwscherm, met een iPad-achtige lay-out.

Wel zit er een klein addertje onder het gras, want volgens de leaker werkt deze functie alleen wanneer je de iPhone in de liggende stand gebruikt. Op traditionele iPhones gebeurt dat niet zo vaak, maar op de iPhone Fold zal dat juist veel gebruikelijker zijn. In staande oriëntatie blijft het vooralsnog beperkt tot één app tegelijk op het scherm.

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Beschikbaarheid iOS 27

Apple onthult de nieuwe versie van iOS traditiegetrouw tijdens WWDC, dat dit jaar op maandag 8 juni 2026 van start gaat. Daar worden naar verwachting ook iPadOS 27, macOS 27 en de overige software-updates gepresenteerd.

Of split-screen daadwerkelijk in iOS 27 zit, is nog niet bevestigd. Apple bewaart mogelijk bepaalde functies specifiek voor de iPhone Fold, die later dit jaar verschijnt. Onze verwachtingen voor WWDC 2026 hebben we alvast voor je op een rij gezet.