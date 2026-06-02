Tegenvaller: ‘iPhone 18 Pro krijgt nauwelijks grotere batterij’ – maar er is ook goed nieuws

Apple focust de afgelopen jaren regelmatig op de langere batterijduur in de iPhones. Maar bij de iPhone 18 Pro lijkt Apple een minder grote slag te gaan slaan, als de gelekte batterijcapaciteit blijkt te kloppen.
Een van de grote voordelen van de iPhone 17 Pro ten opzichte van de voorganger is de aanzienlijk langere batterijduur: van 27 uur video afspelen naar 31 uur. De speciale eSIM-modellen uit de VS hadden zelfs een nog grotere accu, voor een nog langere batterijduur. Maar hoe zit dat straks bij de iPhone 18 Pro? Een bron heeft nu al de mogelijke batterijcapaciteiten van de iPhone 18 Pro-modellen gedeeld.

‘Dit wordt de iPhone 18 Pro batterij’

Geruchtenlekker Digital Chat Station deelt op het Chinese Weibo de mogelijke accucapaciteit van de aankomende iPhone 18 Pro. Volgens hem krijgt het model met fysieke simkaart een capaciteit van 4.056 mAh, 68 mAh meer dan bij de iPhone 17 Pro. Dit komt neer op een stijging van slechts 1,7%. Oftewel: het is de verwachting dat de accuduur van de iPhone 18 Pro gelijk blijft of hoogstens een fractie langer is dan bij de iPhone 17 Pro.

Kijken we naar het eSIM-model, dan is het verschil in capaciteit tussen de aankomende iPhone 18 Pro en de huidige iPhone 17 Pro nog veel kleiner. Bij de iPhone 18 Pro zonder fysieke simkaart wordt de capaciteit volgens de bron 4.288 mAh, in plaats van 4.252 mAh bij de iPhone 17 Pro. Dit model zal naar verwachting ook dit jaar niet in Nederland verkocht worden.

iPhone 18 Pro (gerucht)iPhone 17 ProVerschil
Met fysieke simkaart4.056 mAh3.988 mAh68 mAh
Alleen eSIM (VS-model)4.288 mAh4.252 mAh36 mAh

Diezelfde bron beweerde eerder ook al enkele mogelijke cijfers van de batterijcapaciteit van de iPhone 18 Pro Max. Dit model zou rond de 5.000 mAh uitkomen. Dat is wel een stuk groter dan bij de iPhone 17 Pro Max, die nu nog op 4.832 mAh zit. Het model zonder fysieke simkaart komt volgens de bron neer op rond de 5.100 mAh of 5.200 mAh.

iPhone 18 Pro Max (gerucht)iPhone 17 Pro MaxVerschil
Met fysieke simkaart+- 5.000 mAh4.832 mAh+- 168 mAh
Alleen eSIM (VS-model)5.100 – 5.200 mAh5.088 mAh12 – 112 mAh

Zuinigere chip kan voor verbeteringen zorgen

Maar er zijn nog meer aspecten die zorgen voor een langere accuduur dan alleen de accucapaciteit. De zuinigheid van de chip kan ook voor een groot verschil zorgen, al is in het verleden wel gebleken dat Apple vaak kiest voor snellere prestaties en meer mogelijkheden door een nieuwe chip en de vrijgekomen batterijlading. Apple stapt dit jaar met de A20 Pro-chip vermoedelijk over naar een 2nm-proces. In het gunstigste geval zorgt dit toch voor een (kleine) boost in een batterijcapaciteit.

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden in september verwacht, samen met de eerste opvouwbare iPhone. Volgens bronnen gaat dit toestel de iPhone Ultra heten, al wordt de naam iPhone Fold in het geruchtencircuit ook vaak gebruikt. Over de batterij van de iPhone Fold zijn ook al geruchten geweest.

De iPhone 18 Pro is het aankomende Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro wordt in het najaar van 2026 verwacht en brengt vermoedelijk verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en de Cameraregelaar. Ook komen er nieuwe kleuren en wordt het design iets aangepast. Het 6,3-inch display krijgt een kleiner Dynamic Island, waarbij sommige sensoren van Face ID achter het scherm geplaatst zijn. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.

