Gerucht: ‘iOS 28 wordt grotere update dan iOS 27’
Volgende week maandag om 19:00 uur presenteert Apple tijdens de WWDC dan eindelijk de aankomende iOS 27, de grote iPhone-update die later dit jaar voor iedereen beschikbaar komt. Er zijn al veel details gelekt en volgens eerdere bronnen legt Apple vooral de focus op bugfixes, prestatieverbeteringen en de nieuwe Siri. Ondertussen heeft Apple volgens Mark Gurman van Bloomberg nog veel grotere plannen met iOS 28, de update van volgend jaar.
‘iOS 28 wordt grote update’
Hoewel hij nog geen concrete details deelt, zegt Gurman dat iOS 28 een “veel significantere” update wordt dan iOS 27. Hij heeft het daarbij overigens niet alleen over iOS, maar spreekt over alle 28-updates in het algemeen. We hebben het dan over iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS en visionOS, alle updates voor Apple’s huidige apparaten. Hoewel iOS doorgaans het grootste en belangrijkste besturingssysteem is, zijn er wel eens jaren dat bijvoorbeeld macOS of watchOS extra veel aandacht krijgen.
Gurman deelt wel alvast de interne codenamen voor twee van de updates: iOS 28 gaat door het leven als Bell, terwijl macOS 28 intern Poppy genoemd wordt.
Op dit moment zijn er verder nog geen geruchten of aanwijzingen wat Apple allemaal in petto heeft voor iOS 28, maar desalniettemin geeft dit aan dat er voor komende jaren weer interessante dingen op de planning liggen. Afgelopen december waren er al veel iOS-functies gelekt die naar verwachting ergens de komende jaren beschikbaar, mogelijk in iOS 27 en iOS 28.
Maar voordat het zover is, krijgen we aanstaande maandag eerst nog iOS 27 te zien. In ons geruchtenoverzicht van iOS 27 lees je welke functies je kan verwachten, maar we hebben ook een pagina over alles wat je moet weten over iOS 27.
Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief
Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!
- Het belangrijkste Apple-nieuws
- Gemaakt voor iedere Apple-fan
- Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
- Ieder moment opzegbaar
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture
iOS 27
iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.