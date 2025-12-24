iPhone 17 nu flink in prijs verlaagd: dit is de beste aanbieding

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone, maar heb je niet alle geavanceerde functies van de Pro-versies nodig? Dan is er goed nieuws: de iPhone 17 is momenteel flink goedkoper. Hieronder vind je een overzicht van de beste actuele aanbiedingen, zodat je precies weet waar je het meeste kunt besparen.

De iPhone 17 is het instapmodel binnen de nieuwe iPhone 17-serie, maar biedt dit jaar meer premium functies dan ooit. Met een adviesprijs van €969,- was het toestel bij introductie al scherp geprijsd, maar inmiddels kun je hem bij diverse winkels nog veel voordeliger in huis halen.

Koop je de iPhone 17 los, dan kun je bij Bol terecht voor €943,-. Wil je echter het meeste voordeel pakken, dan is een abonnement de beste keuze. In combinatie met een onbeperkt internetabonnement van Vodafone of KPN via Mobiel.nl betaal je momenteel slechts €720,- voor de iPhone 17. Dat is een besparing van €223,- ten opzichte van de prijs van een los toestel.

iPhone 17 bij webwinkels: tot €223,- toestelkorting

De iPhone 17 is het voordeligst wanneer je hem combineert met een abonnement via webwinkels als Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. De uiteindelijke prijs van het toestel hangt af van de gekozen bundel: hoe groter je databundel, hoe groter de korting op de toestelkosten. Heb je bovendien vast internet bij dezelfde provider, dan krijg je vaak extra korting op je maandbedrag.

De laagste prijs voor de iPhone 17 vind je momenteel bij een onbeperkt internetabonnement van KPN of Vodafone via Mobiel.nl. Met deze combinatie betaal je €720,- voor het toestel en bespaar je daarmee €223,- in vergelijking met een los toestel.

Kies je liever voor een abonnement bij Odido? Ook dan zijn er aantrekkelijke deals waarmee je flink bespaart op de iPhone 17. Kies je voor het grootste Odido-abonnement bij Belsimpel, dan komt de prijs uit op €732,-.

Liever een kleiner abonnement?

Liever een kleiner abonnement? Dat kan natuurlijk ook! Ook met een kleiner abonnement bespaar je honderden euro’s ten opzichte van de losse toestelprijs. De iPhone 17 met 10 GB data is momenteel het voordeligst verkrijgbaar bij Lebara via Belsimpel. Voor het toestel betaal je €883,-. Ook krijg je het eerste jaar 50% korting op je abonnement, waardoor je gemiddeld €6,- per maand betaalt.

iPhone 17 bij providers: tot €199,- toestelkorting

Koop je de iPhone 17 liever direct via je eigen provider? Ook dan zetten we voor je op een rijtje waar je het goedkoopst bent. Heb je thuis al internet van een grote aanbieder, dan kun je rekenen op tot wel €7,50 extra korting per maand op je abonnement. Daarnaast krijg je bij KPN een gratis Netflix- of ESPN Compleet‑abonnement, terwijl Odido nog eens maandelijks €5,- korting biedt op je vaste internet.

Ook Vodafone heeft een aantrekkelijk klantvoordeel: als je thuis Ziggo‑internet hebt, ontvang je een extra tv‑pakket cadeau. Vodafone is momenteel de voordeligste keuze voor de iPhone 17, waar je €744,- betaalt voor het toestel.

Vergelijk zelf de prijzen en abonnementen

Je weet nu precies hoe je de iPhone 17 het voordeligst kunt aanschaffen. Heb je liever een andere kleur of wil je zelf een bundel samenstellen die beter bij je past? Bekijk dan eenvoudig de actuele prijzen en opties op onze iPhone 17‑abonnementenpagina, zo vind je direct de deal die perfect aansluit op jouw wensen.