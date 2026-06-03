‘Apple werkt aan nieuw soort OLED-scherm voor Apple Watch – met een groot voordeel’

Apple is een nieuw type OLED-display aan het onderzoeken voor de Apple Watch. Het gaat om een zogenaamd HMO OLED-display, ontwikkeld door LG.

Qua schermtechnieken is de Apple Watch voor Apple en product om mee te experimenteren. Het was Apple’s allereerste product met OLED-scherm, voordat het naar de iPhone kwam. Ook functies als always-on werden voor het eerst op de Apple Watch geïntroduceerd. Nu zegt The Elec dat Apple opnieuw een nieuwe schermtechniek laat debuteren op de Apple Watch: een HMO OLED-display. En dat zou een groot voordeel kunnen opleveren qua energiezuinigheid.

‘Nieuw type OLED voor Apple Watch’

LG Display, een tak van LG dat veelal schermen levert aan Apple, werkt aan een zogenaamd high-mobility oxide transistor technologie. Apple ziet dit als een opvolger van het huidige low-temperature polycyrstalline oxide-display, oftewel de huidige LTPO-techniek. Deze techniek is verantwoordelijk voor het always-on-scherm en de variabele verversingssnelheid. De nieuwe techniek zorgt ervoor dat electronen gemakkelijker door de transistor bewegen. Dit stuurt de OLED-panelen aan, waardoor het scherm geactiveerd wordt.

Het grootste voordeel van dit scherm is dat deze energiezuiniger zou zijn. Hierdoor kan de batterij van de Apple Watch mogelijk langer mee gaan. Het scherm is een van de grootste stroomverbruikers in de Apple Watch, mede doordat deze altijd aan staat. LG Display zou ook een speciaal proces bedacht hebben, waardoor deze nieuwe techniek eenvoudiger toegepast kan worden in de huidige productielijn. Daardoor hoeft niet het gehele productieproces omgegooid te worden.

De bron zegt dat de Apple Watch van volgend jaar al deze nieuwe techniek zou kunnen krijgen, maar houdt nog wel een slag om de arm. De massaproductie van deze HMO-technologie moet op touw gezet worden. LG Display zou nog niet zover zijn dat de betrouwbaarheid van de productie en het aantal geschikte exemplaren op een gewenst niveau is.

Eerder waren er al geruchten dat Apple met toekomstige Apple Watch-modellen wil focussen op batterij en gezondheid. De afgelopen generaties hadden ook regelmatig verbeteringen aan het scherm, dus in dat opzicht komt het bericht van vandaag niet als een verrassing. Er wordt echter ook al een tijd gesproken over een microLED-display voor de Apple Watch. Dit is een volledig nieuw soort display dat Apple ook zelf zou maken, maar sinds maart 2025 hebben we daar eigenlijk niets meer van vernomen.