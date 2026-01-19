Spotify-logo

Spotify verhoogt de prijzen wéér – komen wij ook aan de beurt?

Nieuws Apps
Spotify heeft in de afgelopen drie jaar meermaals de prijzen van het Premium-abonnement verhoogd. Zijn wij in Nederland nu weer aan de beurt of niet?
Sasha Koevoets -

Over de laatste jaren heeft Spotify de prijs van het Premium-abonnement meerdere keren verhoogd: in een periode van ongeveer drie jaar ging het maandbedrag van €9,99 naar €12,99. Nu de tarieven opnieuw stijgen in de Verenigde Staten, Estland en Letland, is de vraag of Nederland ook aan de beurt is. Dit lijkt vooralsnog niet het geval.

Spotify wordt duurder

Spotify voert naast de Verenigde Staten nu ook een prijsverhoging door in Estland en Letland. Daarmee is dit al de derde stijging in minder dan drie jaar. Volgens Spotify gaat het om “periodieke aanpassingen” om de dienst te verbeteren en artiesten te ondersteunen. Bestaande abonnees krijgen per e‑mail bericht over de ingangsdatum; nieuwe klanten zien de nieuwe tarieven direct bij het aanmelden.

In de VS gaan alle grote Premium‑abonnementen omhoog: Individueel van $11,99 naar $12,99 per maand, Student van $5,99 naar $6,99, Duo van $16,99 naar $18,99 en Family van $19,99 naar $21,99. In Estland en Letland worden vergelijkbare verhogingen gehanteerd voor dezelfde abonnementstypes, maar dan geprijsd in euro.

Spotify Luisterboeken

Hoe zit het met Nederland?

Met deze prijsverhoging in de drie genoemde landen komt Spotify uit op het niveau dat in Nederland al geldt sinds april 2025. Het lijkt daarom niet waarschijnlijk dat Spotify hier op korte termijn nog een extra verhoging doorvoert.

Vind je Spotify te duur? Dan kun je overstappen op Apple Music. Met €10,99 per maand is dat twee euro goedkoper en krijg je extra voordelen zoals luisteren in Dolby Atmos. Apple biedt bovendien een eenvoudige overstaptool om je bibliotheek mee te nemen.

Stap over naar Apple Music
