Apple zou voor iOS 27 hetzelfde trucje willen toepassen als destijds met Max OS X Snow Leopard: het draait vooral om bugfixes en betere prestaties. Toch komt er ook nog wel wat nieuws.

Eens in de zoveel tijd horen we in het geruchtencircuit weer het bericht rond gaan dat Apple het Snow Leopard-trucje uit de kast gaat halen: het draait in de nieuwste grote iOS-versie vooral om betere prestaties. Volgend jaar gaat Apple iOS 27 uitbrengen en daarin draait het volgens Mark Gurman van Bloomberg om het verbeteren van de kwaliteit. Apple zou dus minder hard van de daken schreeuwen hoeveel geweldige nieuwe functies er in de update gaan zitten, al kun je alsnog wel op iets nieuws rekenen.

‘iOS 27 draait om betere prestaties’

Voor wie niet helemaal op de hoogte is van de Apple-geschiedenis: Mac OS X Snow Leopard werd in 2009 onthuld met de aankondiging dat er 0 new features in zouden zitten. In de tijd dat er veel kritiek was op Windows Vista, wilde Apple het duidelijk anders doen. Snow Leopard moest de meest stabiele en betrouwbare versie van Mac OS X (de voorloper van macOS) worden. Snow Leopard staat uiteindelijk ook bekend als een belangrijke release. Apple zou deze aanpak nu ook willen toepassen bij iOS 27.

Het draait volgens de bron in iOS 27 allemaal om verfijningen, verbeterde prestaties en het verbeteren van de algehele kwaliteit. Na de grote visuele upgrade van iOS 26, lijkt Apple dus een stapje terug te nemen als het om vernieuwingen gaat. Er zijn nog altijd gebruikers die problemen hebben met iOS 26, dus een focus op kwaliteit komt op het goede moment. Er wordt online al veel langer geklaagd over bugs en ook wij komen nog regelmatig bugs tegen die al jarenlang aanwezig zijn.

‘iOS 27 met nieuwe AI-functies’

Toch zal iOS 27 niet helemaal zonder nieuwe functies aangekondigd worden, zo zegt dezelfde bron. Apple zou in iOS 27 de focus willen leggen op AI. Als alles volgens plan loopt, brengt iOS 26.4 de grote beloofde vernieuwing voor Siri. In iOS 27 borduurt Apple daarop voort, zo wordt beweerd. Zo wordt er al langer gewerkt aan een AI-gebaseerde gezondheidscoach als onderdeel van een Health+ dienst.

Apple kan het zich ook niet veroorloven om op het gebied van AI niks nieuws uit te brengen. Bij de aankondiging van Apple Intelligence liep Apple al mijlenver achter op de concurrent en dat is met het uitstel van de slimme Siri alleen nog maar meer geworden. Apple moet dus in iOS 27 een slag slaan op dit gebied. Maar naast de AI-functies ligt de focus dus vooral op stabiliteit en kwaliteit.

Daarnaast is iOS 27 de opmaat voor de iPhone Fold en legt die versie de fundering voor Apple’s eerste opvouwbare toestel.