‘Apple komt met eigen Tikkie: rekeningen splitten met de camera en meer’ – maar waarschijnlijk nog niet bij ons

Apple werkt aan een nieuwe functie voor de Wallet-app, waarmee het splitten van de rekening met vrienden en familie nog makkelijker wordt. Het wordt onderdeel van iOS 27.

In Nederland is Tikkie en de standaard betaalverzoekfuncties in de mobiel bankierenapps zo ingeburgerd, dat het delen van een rekening inmiddels synoniem staat voor “een tikkie sturen”. Internationaal is dat een stuk minder gebruikelijk. De afgelopen jaren heeft Apple dan ook een aantal functies geïntroduceerd waarmee je makkelijker geld naar elkaar over kan maken, via het Apple Cash-platform. Nu zegt Mark Gurman van Bloomberg dat Apple aan nog een nieuwe functie werkt voor de Wallet-app: rekeningen splitten met de camera.

Tikkie van Apple krijgt meer vorm

Met de nieuwe functie, die onderdeel zou worden van de Wallet-app in iOS 27, hoef je alleen maar een foto te maken van een rekening. Vervolgens kun je individuele onderdelen van de rekening verdelen over het gezelschap en dan direct een betaalverzoek sturen, zodat iedereen zijn eigen kosten dekt. Behalve in de Wallet-app, zou deze functie ook beschikbaar komen in de Berichten-app.

De functie zou gekoppeld zijn aan Apple Cash, de al langer bestaande functie waarmee Amerikaanse gebruikers onderling geld kunnen versturen en ontvangen. Sinds iOS 18 heeft Apple ook Tap to Cash, waarmee je onderling geld naar elkaar kan overmaken door twee iPhones (net als bij AirDrop) bij elkaar te houden. Apple Cash is nu ook al beschikbaar in de Berichten-app, maar dus alleen voor gebruikers in de VS.

Apple Cash is namelijk mogelijk dankzij de Green Dot Bank, een Amerikaanse bank. De achterliggende infrastructuur van Apple Cash wordt door deze partij gerealiseerd en Apple heeft nog niet de moeite genomen om dit buiten de VS uit te rollen. Wellicht dat hier verandering in komt met de nieuwe iOS 27-functie, maar daar is op dit moment nog niets over bekend.

iOS 27 wordt op 8 juni 2026 aangekondigd en zal kort daarna als beta beschikbaar komen. In september dit jaar wordt de update voor iedereen uitgerold.