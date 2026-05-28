Zien: ‘Eerste beelden van iOS 27 tonen nieuwe Siri, Camera- en Foto’s-app’

Er zijn voor het eerst beelden van iOS 27 online verschenen. De afbeeldingen laten zien hoe de nieuwe grote update eruit gaat zien en tonen de nieuwe Siri en bijbehorende app, plus nog veel meer functies en apps.
Benjamin Kuijten -

Pas over een kleine twee weken onthult Apple iOS 27 tijdens de grote WWDC-keynote op 8 juni, maar de afgelopen tijd is er al veel informatie naar buiten gekomen. Maar nu gaat Mark Gurman van Bloomberg nog een stapje verder: hij deelt de eerste beelden van iOS 27 in een serie screenshots. Hoewel deze beelden niet direct afkomstig zijn van een vroege versie van iOS 27 zelf, geeft het wel een goed beeld van wat je van de update en interface kan verwachten.

Het gaat hier dan ook om zogenaamde renders. Deze zijn door Bloomberg zelf gemaakt, op basis van informatie dat gedeeld is door bronnen binnen Apple. De laatste jaren worden beelden vaak op deze manier gemaakt: in plaats van het echte bronmateriaal, worden ze nagemaakt op basis van gelekte info. Zo is minder makkelijk te achterhalen waar de foto’s vandaan komen.

De bron toont allereerst de nieuwe animatie voor Siri. Vanuit het Dynamic Island verschijnt er een groter venster, met een glasachtig effect, waar je iets met de nieuwe Siri kan opzoeken of iets aan de assistent kan vragen. Behalve Siri, kun je hier ook kiezen of je een andere chatbot wil gebruiken. Denk aan ChatGPT, maar de iPhone zet ook de deuren open voor andere AI-chatbots.

Je kan Siri nog steeds oproepen via het spraakcommando of de zijknop, maar ook door vanuit het midden van het scherm van helemaal boven naar beneden te vegen. Daardoor verplaatst het openen van het toegangsscherm en meldingencentrum naar de linkerbovenhoek. Bloomberg laat ook zien hoe de nieuwe Siri-app eruit gaat zien. In het scherm verschijnen kleine venstertjes met daarin een preview van je eerdere conversaties. Door dit te openen, kun je verder gaan in het gesprek en de antwoorden teruglezen.

De bron laat ook zien hoe Siri in meer apps geïntegreerd wordt. In de Camera-app komt volgens de gelekte info een aparte Siri-modus, tussen je andere cameramodi. Dit is als het ware hetzelfde als de huidige Visual Intelligence-functie, maar dan ook gewoon in de Foto’s-app.

Interessanter is de manier waarop je de Camera-app aan zou kunnen passen. Al eerder verklapte Gurman dat Apple je in iOS 27 zelf laat bepalen welke opties beschikbaar komen en nu zien we ook hoe deze “widgets” er in de praktijk uit gaan zien. Het heeft enigszins wat weg van het instellen van je Bedieningspaneel, met ronde knoppen die in categorieën zijn ingedeeld. Het resultaat is dat de gekozen widgets altijd bovenaan de Camera-app zichtbaar zijn.

Tot slot toont Gurman nog hoe de nieuwe Foto’s-app in iOS 27 en de nieuwe spellingscontrole eruit gaan zien. De spellingscheck toont hoe je je oorspronkelijk getypte woorden wellicht kan verbeteren, waarbij je per suggestie deze kan goedkeuren of afwijzen. Je kunt ook in een keer alle suggesties goedkeuren en in een tik de spellingscheck uitschakelen. De Foto’s-app toont twee nieuwe bewerkingsopties die dankzij AI mogelijk zijn, namelijk een Extend- en Reframe-functie. Met de Extend-optie kun je een foto groter maken dan hij eigenlijk is, terwijl Reframe het perspectief verandert. Deze functies voegen zich bij de huidige Clean up-functie.

Onthoud dat alle beelden gebaseerd zijn op gedeelde informatie. Zowel de beelden als de informatie kunnen niet geheel representatief zijn voor de uiteindelijke iOS 27-update. Of alles wordt zoals hier getoond, weten we pas echt op 8 juni 2026 tijdens de WWDC 2026-keynote. Lees ook ons eerdere artikel met iOS 27-geruchten.

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

