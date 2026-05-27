‘Zo ziet het nieuwe ontwerp van Siri eruit in iOS 27’

Siri krijgt een nieuw design met ingang van iOS 27, zo zegt een bron. Dit nieuwe design zou sterk verschillen met de huidige look van Siri, die nog maar net geïntroduceerd is.

Toen Apple in 2024 Siri een nieuwe look gaf met de komst van Apple Intelligence, gingen we er eigenlijk vanuit dat we hier nog jaren en jaren mee zouden doen. Zeker omdat wij dit in Nederland pas vorig jaar oktober kregen, toen de Nederlandse Apple Intelligence beschikbaar kwam. Maar de kleurrijke kleuren rondom de rand van het scherm lijkt alweer te gaan verdwijnen, zo zegt Mark Gurman. De WWDC-uitnodiging geeft een duidelijke hint naar het nieuwe Siri-design.

‘Dit is Siri’s nieuwe design’

Apple deelde onlangs een vernieuwde versie van de WWDC-uitnodiging. Om specifiek te zijn, werd het logo van Swift (Apple’s codetaal voor appontwikkelaars) getoond in dezelfde stijl als de eerdere uitnodiging van afgelopen maart. Het belangrijkste van dit nieuwe design, is dat het grotendeels donker is. De reden: het Dynamic Island. Siri zou namelijk vanaf iOS 27 leven en oppoppen in en uit het Dynamic Island, wat doorgaans geheel zwart is.

De nieuwe Siri-balk in iOS 27 zou een zwarte achtergrond hebben met een knipperende cursor in dezelfde kleuren als de WWDC-uitnodiging. Verwacht dus een felgekleurd streepje, met hier en daar wat subtiele hints naar de gebruikte kleuren als blauw en oranje.

Dit design staat in schril contrast met het huidige ontwerp met de lichtgevende schermrand. Zodra je Siri activeert op een toestel met Apple Intelligence, kleurt de schermrand op in een soort regenboogachtige gloed. Dat is ook een manier om te herkennen dat het toestel Apple Intelligence-geschikt is en dat de functie aan staat. Op oudere toestellen (iPhone 15 en ouder) zie je nog de oude Siri-bol onderaan het scherm. Of die nog behouden blijft of dat die ook gaat veranderen met ingang van iOS 27, is niet helemaal duidelijk.

Eerder was al veel van de opzet van de nieuwe Siri gelekt. Hoewel Apple al in 2024 demonstraties gaf wat de nieuwe Siri zou moeten kunnen, worden de functies twee jaar later vermoedelijk toch op veel punten anders. Er lijkt sprake te zijn van een grondigere make-over, in plaats van dat Siri alleen maar meer van je persoonlijke instellingen en voorkeuren weet en informatie uit meerdere apps aan elkaar koppelt.

Tijdens de WWDC-keynote op 8 juni zal Apple de volledig nieuwe Siri definitief uit de doeken doen. Deze komt dan met iOS 27 beschikbaar, waarvan diezelfde dag nog de eerste beta verschijnt. De definitieve versie van iOS 27 komt pas in september.